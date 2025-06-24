國民警衛結業｜荃威花園法團：僅剩一個月時間交接 憂無公司接手
撰文：林遠航
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有40年歷史的本地龍頭保安公司「國民警衛」將清盤結業，有商會指正序遣散約2000名員工，料明年4月1日前結業。荃威花園法團秘書趙恩來今日（24日）表示，國民警衛通知法團將於九月離場，但因要跟足法例程序招標，預計即使有其他保安公司入場，亦僅剩一個月時間交接。他又提到，國民警衛有子公司亦正向其他屋苑「放風」將於未來一年內結業，擔心未來市場未有足夠人手，應付各大型屋苑的保安需求。
荃威花園法團秘書趙恩來今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，「國民警衞」上星期突然向法團口頭通知即將結業，至昨早收到該公司來函指將於9月終止在其屋苑服務。
荃威花園共有16座住宅樓宇近4,000戶，亦有商場、停車場等，需聘請近100個保安員。法團正向其他保安公司了解接手意願，但趙恩來說市面9成保安公司為中小企，有經驗及能力應付如此規模的公司預計不足100間。加上由於要按法例啟動一個月招標程序，因此趙恩來預計即使招標順利，新公司亦僅得約一個月時間交接，要找到有能力在如此短時間內交接的公司會遇到挑戰。
趙恩來又指，現時本港有數十個大型屋苑的管理都由國民警衞經營，認為市場未必能應付因國民警衛結業而出現的需求，或會出現「僧多粥少」情況，所需費用會否增加亦屬未知知數。
據趙恩來了解，國民警衞旗下的子公司近日亦有其他屋苑表示將於未來一年結業，着屋苑提早物色保安公司接手，其中一間子公司，近兩個月才剛剛接手薄扶林一個屋苑的業務。
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