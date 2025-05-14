以數據提升醫療質素：從專業規管到成效指標

撰文：01醫務所
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香港一直以來都十分倚重嚴謹的專業規管機制，以確保醫療質素；透過嚴格的專業培訓、考試及專業註冊制度，醫護人員能在專業操守與技術水準方面維持高水平。然而，隨著醫療技術日新月異，以及市民對醫療安全和治療效果的期望不斷提高，僅僅依靠專業資格已不足以全面反映醫療質素。全球趨勢顯示，透過量化臨床成效來評估，不但能及早找出需要改善的環節，也有助推動醫療安全與服務質素持續提升。

撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生

醫管局自2008年起推行「手術成效監察計劃」，透過標準化指標評估手術後併發症及死亡率，以持續提升外科治療質素；並先後於2015年及2020年進一步推出「深切治療部成效監察計劃」及「神經外科成效監察計劃」，推動相關專科不斷進步。

在這方面，醫院管理局（醫管局）過往已積極推行多項專案計劃，以加強臨床成效監測，並提升整體醫療水準。當中，手術成效監察計劃自2008年推行以來，透過標準化指標來評估手術後的併發症及死亡率，協助前線員工及早發現需要優化的流程。這些數據為臨床團隊提供具體依據，讓外科治療水平持續攀升，病人死亡率亦呈現下降趨勢。承接這項成功經驗，醫管局先後於2015年及2020年推出深切治療部成效監察計劃，以及神經外科成效監察計劃，同樣對深切治療及神經外科領域的臨床表現進行系統性評估，推動相關專科不斷進步。

除了這些具體的專項監測計劃外，醫管局亦透過多項績效指標來衡量日常臨床表現。例如，心肌梗塞病人在發病後能及時接受初次冠狀動脈介入治療的比率，即可評估急性心肌梗塞治療的效率；而糖尿病人的糖化血紅素（HbA1c）維持在7%以下的比率，則能反映糖尿病人整體病情控制是否理想。醫管局這些績效指標過去數年持續進步，反映醫療質量不斷提升。

參考內地正廣泛推行的「國家單病種質量管理」系統，醫管局也正著手建立類似「單病種」監測指標，期望透過持續完善質素監測機制及加強跨地域合作，不斷提升臨床成效，為市民提供更優質醫療保障。

儘管如此，與現時內地正廣泛推行的「國家單病種質量管理」系統相比，香港的績效指標仍有進一步提升空間。內地針對每一種常見疾病往往訂立多達二、三十項指標，並從多維度監測與評估。隨著近年香港與內地醫療界交流愈趨頻密，以及醫管局各公立醫院陸續推行《醫院質量國際認證標準（中國）》認證，醫管局也正著手建立類似的「單病種」監測指標。此舉不但能更全面掌握各種常見病種的整體情況，在追求效率的同時，更能確保醫療質素不被忽略，讓病人得到更安全、更有效的診治。

透過持續完善質素監測機制及加強跨地域合作，香港醫療系統可以更好地在「專業規管」與「量化成效」之間取得平衡，不斷提升臨床成效，為市民提供更優質醫療保障。未來，醫管局將繼續堅守以病人安全與治療成果為核心的理念，在專業規管、質素監控及資源運用之間取得最佳平衡，帶動香港醫療在國際舞台上持續邁進。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。

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