近期新冠疫情又再活躍起來，兒童及成人嚴重個案均錄得升幅。儘管本港過去數年已有應對疫情經驗，但面對不可控的病毒株變異以及隨時來襲的疫情變化，實在不能掉以輕心。



回想當年新冠疫情肆虐全球，公立醫院除了靈活調配人手資源，接收大量重症或需入院治療的病人外，同時亦要兼顧設置大量隔離感染設施，防止院內環境存有空氣傳播的病原體，做好防控工作。



撰文：醫院管理局工程拓展總監盧國華



醫管局工程師的設計概念是於普通病房加設抽氣風扇及高效能粒子過濾抽風裝置，改造成「二線隔離病房」，形成有效的通風系統，成本效益及效率兼備。

工程師在新冠疫情期間同樣扮演重要角色

2020年初，新冠疫情來勢洶洶，除了醫護前線同事馬不停蹄治理病人外，醫管局一眾工程同事亦扮演著重要角色。有見當時病房使用率因疫情爆發而急升，醫管局工程總部聯同機電工程署隨即策劃病房改造工程，創新設計隔離設施──「二線隔離病房」。

二線隔離病房之所以能夠迅速設置，是由於醫管局工程師善用2003年沙士疫情期間病房設計的經驗而來。工程師於普通病房進行精簡快速的隔離設施通風改造工程，讓已康復並正等待通過兩次陰性病毒測試結果的病人入住，以便騰出更多最高規格的負壓病房處理確診或懷疑個案。2020年底，第四波疫情來襲的高峰期間，每日有1,100多名確診患者在公立醫院及社區治療設施留醫，其中約一成確診患者入住二線隔離病房。

二線隔離病房入囗加裝兩扇門，形成緩衝間並配備負氣壓指示裝置，成為負氣壓病房，加強感染防控。

醫院管理局全球首創「二線隔離病房」

醫管局以開創性的設計意念，創新建設負壓系統（向內氣流）和更高換氣次數，經過高效空氣過濾後排放，營造成理想的隔離環境集中治療患者。這款二線隔離病房屬醫管局全球首創，標誌著醫療基礎設施成功地應對大流行。

「二線隔離病房」的規格

在普通病房改造過程中，工程師先加裝抽氣風扇，改變病房氣壓為負氣壓，同時加大換氣次數至每小時12次，令醫院大堂裡較乾淨的空氣流入二線隔離病房，並將較不潔的病房空氣排出室外。

此外，為免排風太接近其它鮮風入口，工程師亦額外加設高效能粒子過濾裝置，經此裝置排放空氣，減少疾病傳播至附近地區；同時在病格入口加裝兩扇門，在病房入口安設雙重聯鎖門作病房前室緩衝間，以保持氣流從醫院大堂流入病房，再流入各病格，成為負氣壓病房，加強感染防控。

新冠疫情期間，亞洲國際博覽館的社區治療設施同樣採納與二線隔離病房相同的設計概念，形成有效通風系統。

靈活有效的機械通風系統

具體而言，二線隔離病房的抽氣風扇與高效能粒子過濾裝置結合後，成功形成了一個非常靈活且有效的機械通風系統。這不僅使室內空氣更換達到國際標準（美國衞生與公共服務部疾病控制與預防中心規格）規定的至少每小時12次換氣量，亦實現了空氣從潔淨區域流往較低潔淨度區域，創造良好隔離效果。

醫管局團隊於短短三周內便改造了16個普通病房，提供400至500張負壓規格病床。這款設計精簡而有效，公立醫院能在48小時內靈活改造普通病房為二線隔離病房，迅速應對多變的疫情。此外，醫管局在亞洲國際博覽館設立大規模集中隔離治療設施，作為社區治療設施，分階段增設約1900張床位，當時同樣採納與二線隔離病房相同的設計概念，形成有效通風系統，加強保障病人與醫護人員。

醫管局工程團隊聯同亞洲國際博覽館設施管理部及機電工程署完成通風系統調試。

提升本港應急醫療基礎設施

醫管局創新設計的二線隔離病房可說是成本效益及效率兼備，公立醫院只需按實際情況靈活改造普通病房，便可成為二線隔離設施，無需花費建造額外的感染疾病控制中心。即使在非疫情期間，二線隔離病房仍可作普通病房使用，不會造成浪費。這次經驗大大增強了香港公營醫療系統的韌性和應對公共衞生緊急情況的能力。

從抗疫經驗可見，社區一旦大規模爆發大流行，感染個案隨時幾何級攀升。除新建醫院外，醫管局已籌劃在現有公立醫院逐步加設二線隔離病床。這些嶄新及可靈活轉換的裝備建設，為醫管局新建醫院和應對將來未知的突發疫情奠定了新基準。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

