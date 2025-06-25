5人脫暴動罪3年半後再定罪　官稱各人更生受影響　囚24.5至36.5月

政府在2019年10月宣布實施《禁蒙面法》後，同月6日灣仔發生暴動事件，5男女期間被捕並被控暴動罪名，但經審訊後全部脫暴動罪。律政司不服裁決，上訴得直後，案件發還重審，其中3人認罪，另外2人早前被裁定暴動罪成，案件今（25日）於區域法院判刑。暫委法官高偉雄時指出，各被告脫罪至今已3年半，對他們亦帶來了相當程度的壓力，對其更生亦造成障礙，就暴動罪判5人囚24個多月至36個多月監禁。



5名被告依次為林顯誠（21歲）、李安翹（22歲）、蘇雅賢（26歲）、謝兆雄（28歲）及陳樂燊(31歲)，各被控1項暴動罪，指他們於 2019 年 10 月 6 日，在灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道，連同其他身份不詳的人參與暴動。

5名被告3年半前在區域法院被裁定脫暴動罪，今年再被裁定罪成並判囚。(黃浩謙攝)

47人案中脫罪的被告李予信，今亦有到庭旁聽。(陳蓉攝)

年紀較輕的3名被告刑期較輕

高官判刑時指，首被告林顯誠、次被告李安翹及第三被告蘇雅賢在案發時仍然年輕，林再經審訊被定罪囚30個月，李及蘇認罪囚24個月2星期。另外兩名被告謝兆雄及陳樂燊(31歲)，認罪的謝囚26個月，經審訊定罪的陳囚36個月2星期。

兩名再經審訊被告稱已感後悔

兩名再經審訊被定罪的被告，今有作求情，首被告林顯誠的代表大律師指，林在更生中心仍堅持學業，正就讀浸會大學工商管理，當日犯案為一時衝動，已深感後悔，明白當日一時魯莽，卻為社會和家人帶來煩惱。

第五被告陳樂燊代表律師亦求情指，陳明白案件的嚴重性，陳缺危機感，現已感到悔意。律師續指，陳積極參與藝術及音樂創作，事發時沒有殺傷力武器，望法庭輕判。

各被告已更新再面對審訊帶來壓力

暫委法官高偉雄判刑時指出，案件發生於《禁蒙面法》生效翌日，示威者造成的破壞絕非輕微，示威者投擲的其中兩枚汽油彈分別擊中兩名記者，幸好兩名事主並無受傷。高官續指，兩被告案發前熱心公益，並不能構成減刑理由，惟考慮他們被裁定無罪至今已3年半，各人已作出一定程度的更生，案件對他們亦帶來了相當程度的壓力，及對更生進程造成阻礙，遂把原審時已罪成的控罪與本暴動罪同期執行。

政府2019年10月宣布引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，各區均掀起連場示威。（呂諾君攝）

當日有500名黑衣示威者在現場

案情指，在2019年10月6日下午5時左右，在香港灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界附近發生暴動，事件中約有500名身穿黑衣黑褲的示威者在案發現場集結，和警方對峙，並作出破壞社會安寧的行為。

佔領路段交通癱瘓

警員設置防線後，示威者依然沒有散去，及繼續佔領相關路段導致交通癱瘓，警方多番警告要求示威者離去，期間有示威者向警方防線投擲汽油彈和磚頭，以及在行人路及馬路上掘磚等等。直至下午5時多，警方開始沿軒尼詩道往銅鑼灣方向推進並作出驅散，期間拘捕多名人士，包括本案的5名被告人。

5人之前審訊已有一罪成

5人在3年半審訊時，已被裁定一項「在身處非法集結時使用蒙面物品」罪成，指他們當日有使用口罩及防毒面具等。除最年輕的兩名被告分別判更生中心及社會服務令240小時外，餘下3人判監10星期。高官准他們當時的刑期與本案同期執行

案件編號：DCCC1017/2020