禁蒙面法衝突｜4男女暴動罪成判50至51月　3人未滿21歲判教導所

2019年10月禁蒙面法生效後翌日，全港多區發生衝突，7名男女經審訊後被裁定暴動及使用蒙面物品等罪成，案件今(26日)在西九龍法院(暫代區域法院)判刑，法官梁嘉琪指，案發時本港社會秩序處於嚴重失序期，判處3名不足21歲被告入教導所，餘下4人判監50至51個月，其中一名被告認管有無線電收發器則罰款2000元。



其中一名被告案發時13歲

7名被告：謝芷盈（現年26歲）、吳俊傑（20歲）、李苑瑩（25歲）、黃為瀚（35歲）、周貝家（37歲）、男生X（17歲，案發時13歲）及蘇家揚（20歲）。被告經審訊被裁定於2019年10月6日，在灣仔杜老誌道近軒尼詩道交界，及史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道，連同其他身份不詳的人參與暴動。

2019年10月5日《禁蒙面法》生效後，多區出現示威及衝突。(詳看下圖)。

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最年輕3人判教導所

另外，李、黃、周及蘇，亦被裁定一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪成；男生X因藏有雷射光速裝置，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，X及蘇又因管有扳手及噴漆，各被控管有物品意圖摧毀或損壞財產。

法官判3名未滿21歲的被告：吳俊傑、男生X及蘇入教導所，使用蒙面物品的李、黃及周囚51月，謝入獄50月，她承認無牌管有無線電通訊器具罰款2千元。

當日有人駕駛鑽地車破壞馬路

梁官判刑時指，案發時本港社會秩序處於嚴重失序期，持續有示威活動，案發當日有逾500名示威者佔據灣仔、銅鑼灣及金鐘路段，為時約42分鐘，令交通受阻，對行人及居民均帶來不便。示威者亦掘起磚塊及以鐵欄等雜物架設路障，並有噴漆塗鴉，及駕駛鑽地車破壞馬路，與警方對峙期時亦有擲汽油彈及使用雷射光照射，警方多次警告並發射34枚催淚彈，示威者仍未散去。

當日下午起有數百人佔領灣仔一帶

案情指，當日下午有數百示威者佔據灣仔軒尼詩一帶，並癱瘓該處交通。下午約 5 時許，身穿深色衣並戴裝備示威者，拆走軒尼詩道及杜老誌道鐵欄，並拋磚至馬路建路障。另有示威者在軒尼詩道及史釗域道交界焚燒雜物。

警方到場發射催淚彈驅散，有示威者以雨傘掩護及與警方對峙，並有鑽地車破壞行車路，亦有人用輪胎、大型垃圾桶、路牌等堵路，亦有示威者向警方投擲汽油彈，或反擲催淚彈。警方之後作推進並制服多人，包括案中的7名被告。

案件編號：DCCC 283/2020