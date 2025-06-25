「警龍」三破健力士　警察龍舟會浪花中淬煉：龍舟上沒有個人英雄

端午節賽龍舟習俗傳承悠久，每年端午節都是警察龍舟會（「警龍」）凝聚力量與團結的重要時刻。「警龍」資深成員、現駐守新界北總區情報組的高級警員葉耀熙，自2003年起加入「警龍」，與隊友同舟共濟逾廿載，更屢破佳績、三次打破健力士世界紀錄。其中，「警龍」與中國香港龍舟總會的一同締造於24小時內不停在城門河內連續划龍舟，刷新紀錄。



其中，「警龍」與中國香港龍舟總會的一同締造於24小時內不停在城門河內連續划龍舟，刷新紀錄。（警聲圖片）

「警龍」由2000年成立，隊員由警務人員組成。當中「警龍」資深成員、現駐守新界北總區情報組的高級警員葉耀熙，自2003年起加入「警龍」，與隊友同舟共濟逾廿載。

警察龍舟會資深成員葉耀熙：龍舟上只有團隊成就

葉耀熙強調默契無法速成，唯有每周三天紮實訓練，才能在浪花中淬煉，「龍舟上，沒有個人英雄，只有團隊成就。從落水到划槳，隊員必須『齊上齊落』！」雖然平日警務工作繁多，葉指團隊成員仍持續參與，皆因團隊核心精神『一舟、一槳、一心』！」是堅持的動力來源。

團隊精神成「警龍」屢創佳基石

這份緊密無間的團隊精神，也正是「警龍」屢創佳績的基石。他們三次打破健力士世界紀錄。其中「警龍」先在2004年創下於24小時內不停由沙田城門河來回烏溪沙、共划110公里的壯舉；其後於2012年及2017年，「警龍」群英更與中國香港龍舟總會一起接力，締造於24小時內不停在城門河內連續划龍舟佳績，分別創下227公里及247公里的新紀錄。

對葉耀熙而言，划龍舟早已超越競技，「它伴我成長廿多年，開拓視野。」他續指，「隊內，無論高層或特警，在舟上皆不分彼此；隊外，我藉龍舟訓練教導學生，傳遞正向價值觀。」

葉耀熙的熱忱感染許多人，包括2011年加入、現職公共關係部的女警林沛祺。她說起初只想學新運動，但「資深隊員的專注深深打動我，一划就是十多年」。（警聲圖片）

葉耀熙的熱忱感染許多人，包括2011年加入、現職公共關係部的女警林沛祺。她說起初只想學新運動，但「資深隊員的專注深深打動我，一划就是十多年。」

在林沛祺眼中，葉耀熙是位極負責任的前輩，「每次練習前，熙哥必細心評估隊員狀態，確保安全。」這份細緻的關懷，正是團隊凝聚力的體現。林沛祺指她格外珍惜隊友間的深厚情誼，「我們親如家人，這份凝聚力更延伸至日常警務工作，彼此扶持。」

除了代表「警龍」征戰本地及海外賽事，林沛祺也積極參與團隊慈善活動。自2004年起，「警龍」已為不同慈善機構籌得逾860萬港元，實踐警隊心繫社會的精神。

葉耀熙與林沛祺異口同聲：「『警龍』不僅是運動隊伍，更是警隊精神的縮影：『一隊人，一個節奏，齊心合力，方能激發最大能量！』」