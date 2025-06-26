C朗博物館｜持VIP門票可率先入場　有機會贏簽名球衣　附票價詳情

撰文：馮藹怡
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位於尖沙咀K11 Musea的亞洲首間C朗拿度（Cristiano Ronaldo）博物館「CR7®生活博物館」下月7日開幕，展覽為期一年。標準成人門票180元，球迷可以在7月7日透過標準票或優惠套票入場，其中最貴、售4000元的VIP門票持有人則可提前兩天，在7月5至6日率先入場。

該款VIP門票持有人除了提早兩日到展覽先睹為快，還可以留言給C朗，首10個最有創意的留言者將獲贈一件C朗拿度親筆簽名的足球球衣，並附有真品證書。

位於尖沙咀K11 Musea的亞洲首間C朗拿度博物館「CR7®生活博物館」確認下月7日開幕，展覽為期一年。球迷可以在7月7日透過標準票或優惠套票入場；VIP用戶則可以在開幕前的7月5至6日率先體驗博物館。（資料圖片）
今年7月7日，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的「CR7®生活博物館」將在尖沙咀商場K11 Museum開幕，展覽為期一年。（馮藹怡攝）

「CR7®生活博物館」佔地12,000平方英尺，將會展出C朗職業生涯中的部分冠軍獎盃、獎項、部分親筆簽名的紀念品及球鞋等。博物館門票在Klook平台發售，球迷可以在平台選擇指定入場時段。

成人門票180元，另外設有3種VIP套票。最貴的4,000元套票，持有人可以提早在開幕前兩天入場先睹為快，以及獲得一系列限量版商品。門票持有人可以參加「Your message to CR7®」活動，留言給C朗，首10個最有創意的留言者將獲贈一件C朗拿度親筆簽名的足球球衣，並附有真品證書。

「CR7®生活博物館」售票網站

今年7月7日，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的「CR7®生活博物館」將在尖沙咀商場K11 Museum開幕，展覽為期一年。（「CR7®生活博物館」圖片）

VIP套票（開幕前入場）

適用日期: 2025年7月5日（星期六）至6日（星期日）
售價: $4,000 及 手續費$12

門票持有人可參加「Your message to CR7®」活動
其中10人有機會獲得C朗親筆簽名足球球衣及真品證書
無限暢飲葡萄牙酒會
限量版商品（A款）、袋、帽、C朗簽名卡（電子簽名）等

白金VIP套票

適用日期: 2025年7月７日（星期一）起
售價: $2,500 及 手續費$12

可獲限量版商品（B款）、上衣、帽
C朗簽名卡（電子簽名）、快捷通道入場等

VIP門票持有人可以留言給C朗，首10個最有創意的留言者將獲贈一件C朗拿度親筆簽名的足球球衣。（馮藹怡攝）

金VIP套票

適用日期: 2025年7月７日（星期一）起
售價: $1,500 及手續費$12

可獲限量版商品（C款）、袋、帽
C朗簽名卡（電子簽名）、快捷通道入場等

標準票及優惠套票

適用日期: 2025年7月7日 （一） 起
成人門票: HK$180
1張成人及1張小童或長者門票: HK$330
2張小童或長者門票: HK$300
2張成人及1張小童或長者門票: HK$510

時代廣場設旗艦店　售賣C朗簽名海報

除了生活博物館外，銅鑼灣時代廣場7樓將開設首家CR7®旗艦店，除了售賣C朗簽名海報、球衣等常規商品外，也會推出融合了亞洲文化元素的特色商品。

位於尖沙咀K11 Musea的亞洲首間C朗拿度（Cristiano Ronaldo）博物館「CR7®生活博物館」下月7日開幕。（資料圖片）
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