觀塘警區建全港首個AI交通管理系統　裝11組「天眼」偵測9街路況

觀塘商貿區交通擠塞一直為人詬病，觀塘警區與科大合作建立全港首個「智慧交通管理系統」，於商貿區的9條主要街道，安裝11組閉路電視鏡頭，並已於本月5日啟動，24小時進行實時偵測，收集車流路況數據。

觀塘警區區行動主任總督察余承霖表示，相關系統已通過第三方認證，以減低公眾的私隱疑慮，現階段仍屬測試，預計今年下旬才會正式投入服務。他指該系統可實時顯示區內路況，以協助警方針對性執法，減省恒常行動，運輸署亦可根據數據調整交通燈號，若項目成功，期望能推行應用至全港。



「智慧交通管理系統」涵蓋觀塘商廈區9條主要街道，安裝11組閉路電視鏡頭。（夏家朗攝）

觀塘警區2023年與科大合作，聯同運輸署、路政署及觀塘區議會交通運輸委員會，研發「智慧交通管理系統」（Smart Traffic Management System, STMS），最初由人手採集交通數據，並透過電腦模型，分析最有效的調配方案，大大減低所需警力，由2020年50人，縮減至現時6人。

去年四月，他們希望研發更全面的系統，因此開始在觀塘商貿區9條主要街道，安裝11組閉路電視，每組設3個不同高低的鏡頭，以實時收集車流路況數據，並涵蓋13個交通燈號。該項目獲創科局Techconnet撥款資助680萬元。

觀塘警區區行動主任總督察余承霖表示，運輸署會一同使用系統，按情況調整交通燈號。（夏家朗攝）

實時偵測交通事故 運輸署可按情況調整交通燈號

觀塘警區區行動主任總督察余承霖表示，這是本港首個AI分析的交通管理系統，除了實時偵測交通事故，運輸署亦會一同使用系統，可按情況調整交通燈號。至於所收集數據有助了解區內交通情況，並可回顧調配是否有效。他指出，雖然系統已經啟動，但仍需時較正模型，預計今年下旬才會正式投入服務。

科大極智慧城市研究院高級研究工程師吳嘉輝補充，系統會以紅、黃、綠三種顏色，顯示行車線的暢順度，運算後給予警方疏導建議。他舉例，透過實時影像可見到臨時工程狀況，或擠塞原因，例如左右泊車嚴重。他續稱，若有車輛疑似發生意外時，亦可回放片段了解情況始末。

科大極智慧城市研究院高級研究工程師吳嘉輝表示，系統會以紅、黃、綠三種顏色，顯示行車線的暢順度。（夏家朗攝）

錄像不會用作其他罪案執法 28日後刪除

至於加裝閉路電視，或會引起公眾的私隱疑慮，余承霖表示，已進行評估並通過第三方認證，並稱錄影保留28日後就會刪除。他強調，實時影像的用途會「專注於交通車流」，因此鏡頭安裝得比較高，並不會用作其他罪案的執法，亦沒有人面識別功能。

余承霖稱，暫沒有訂立加快疏導擠塞的指標，但期望正式使用系統後，可減省現時周一至周五派警員巡查的恒常行動，變成24小時「系統主導」，知道情況才派人處理，針對性執法。