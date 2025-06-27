越南婦失蹤｜25歲越籍女涉助疑犯乘船到大陸　還柙至8.22再訊

越南籍婦人Lisa上周六離家並跟可疑男子到長沙灣一劏房後失蹤，至今仍下落不明，警方現循謀殺方向調查，並已鎖定一名男疑犯。一名越南籍女子涉嫌助該名疑犯乘船到大陸，被控意圖妨礙拘捕罪，案件今（27日）於九龍城裁判法院提堂，裁判官陳志輝應控方申請，將案件押後至8月22日再訊，被告沒有保釋申請，還押候訊。



女被告VY Thi Lieu（越南籍，25歲，無業）身穿白色上衣，中等身形，束馬尾，應訊時情緒平靜。

越南籍婦人Lisa自上周六失蹤，警方正從謀殺方向作調查。(資料圖片)

49歲持身份證越南籍女子失蹤，警方懷疑她已遭謀殺，警方曾到堆填區蒐證。（蔡正邦攝）

控罪指女被告協助疑犯乘船到中國

她被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，指她於2025年6月23日，在香港某處當NGUYEN Minh Nghia犯可逮捕的罪行，即謀殺，在知悉或相信該人涉犯罪下，仍協助NGUYEN MinhNghia乘坐船隻到中國，並意圖妨礙拘捕或檢椌該人。

案件編號：KCCC1610/2025