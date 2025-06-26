越南婦失蹤｜疑犯照片曝光　越北人有案底已潛逃　家屬悲慟拜祭

長沙灣青山道越南婦Lisa失蹤，警方現時循謀殺方向調查。失蹤者一眾家屬親友，今日（26日）神色哀傷到達案發現場，手捧失蹤者大頭照進行拜祭。期間，與死者在同鄉會認識的朋友指，Lisa為人善良，樂於助人，她疑在同鄉會認識在逃男子，指對方來自越北北江省，名叫「阿義」（譯音），於家鄉因犯事而偷渡來港，故持有「行街紙」。親友懷疑有人已潛逃到內地，意圖逃回家鄉，兩地警方正在通緝他。



家屬相信Lisa已遇害，並指疑兇因金錢將她殺害並肢解，並把她放在多袋垃圾中棄置，形容疑兇行徑「比野獸更野蠻」，在網上公開疑兇相片，希望民眾能幫手緝兇。有消息則指，疑犯相信已潛逃，確實地點仍待確定，越北為其中一個可能潛逃的地方。



失蹤者一眾家屬親友，今日（26日）神色哀傷到達案發現場，手捧失蹤者大頭照進行拜祭。（林振華攝）

親友神色哀傷，不時互相擁抱拭淚。（林振華攝）

失蹤者家屬今日（26日）重回青山道152號唐樓現場，攜同祭品及Lisa相片，進行拜祭。期間，Lisa父母及一眾親友到場，親友神色哀傷，不時互相擁抱拭淚。期間，親友向記者展示一篇越南文的網上文章，指Lisa被疑兇「阿義」因金錢被殺害，慘遭殺害及肢解，遺體被放在多袋垃圾內棄置，但相信他已偷渡潛逃，懷疑打算逃回越北。文中指香港及越南警方均正通緝男子，呼籲市民如有消息，請聯絡警方。文末形容疑兇行徑，「他比野獸更野蠻」。

疑兇名叫「阿義」（譯音），來自越北北江省（Lisa 家屬提供）

家屬指兩地警方目前已將男子通緝，呼籲市民如目擊男子下落，請聯絡警方。（Lisa 家屬提供）

家屬在網上發文緝兇，指疑兇目前已偷渡離港。（林振華攝）

事發上周六（21日），一名越南裔49歲姓梁婦人離開位於太子寓所後隨一名非華裔男子，登上青山道152號一個唐樓單位後失蹤。警方其後翻查大量閉路電視，揭發一名男子多次出入大廈並手持重物，並棄置到後巷及街道不同垃圾桶，現時循謀殺方向調查。

重案組及鑑證科人員，連日前往上述單位調查蒐證，包括使用調查兇殺案常見的弧光燈等，並檢走刀柄、漂白水及清潔劑等證物。今日（26日）到堆填區搜證。

據悉，失蹤姓梁婦人洋名Lisa，來自越南廣治市社，來港36年，與前夫育有一對子女，其中兒子18歲、女兒12歲。子女與她同住。梁婦現時與男朋友，對方亦育有一女兒（13歲），一家5口同住旺角太子。據悉，男友為香港人，任職地盤工。

失蹤姓梁婦人近照。(網上圖片)

梁的胞妹曾向《香港01》表示，Lisa是家庭主婦，男朋友做地盤散工。梁妹強調，姊姊「好重視家庭、好緊張啲仔女」，從來不會不接電話；她21號中午12時左右離家後失蹤，電話接不通，家人十分擔心，因此於同日晚上報警求助。

據了解，梁婦經常做善事，為人樂善好施，其社交媒體上經常分享其家庭生活、子女近況及佛經等。其12歲女兒於本月初生日，梁婦在社交媒體上載女兒近照，並用越南文祝願她生日快樂。

一名姓梁（49歲）越南籍女子離家後失蹤，案件疑涉謀殺。據了解，探員翻查閉路電視發現有人多次棄置大型垃圾，故往屯門堆填區確定棄置物內容。（香港01）

一名越南籍女子上周六（21日）離開旺角太子寓所後失蹤，警方鎖定長沙灣青山道152號一個劏房單位，並翻查附近商舖閉路電視。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳亦到場。（黃學潤攝）

警方搜查青山道一個單位，相信與一名姓梁（49歲）越南籍女子有關，其胞妹在網上尋人，指事主於上周六（21日）離開旺角太子的住所後失蹤。（facebook圖片）