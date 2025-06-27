蔡瀾離世｜生前居酒店公寓　遺九龍塘豪宅　數月前繼承亡妻業權

「香江四大才子」最後一人蔡瀾6月25日逝世，享年83歲，親友27日公布死訊，並指已遵照生前意願不設儀式，遺體已火化。蔡瀾近年住進尖沙咀瑰麗酒店公寓，生前最後出鏡、接受谷德昭訪問，亦在該酒店公寓進行。

資料顯示，蔡瀾擁有九龍喇沙利道一個豪宅，市值3,200萬元。蔡瀾今年初才完成繼承亡妻的一半業權。



2025年1月，ViuTV《爆谷一周》播出蔡瀾接受谷德昭專訪。訪問在蔡瀾生前居住的尖沙咀酒店公寓瑰麗府邸拍攝。（ViuTV爆谷一周）

太太離世後住進酒店公寓 只帶了一個雪櫃

2023年，蔡瀾曾指出因救妻不慎跌倒，導致股頸骨摔碎。蔡瀾的太太及後離世。 他晚年經常提及亡妻，並整理她的遺物，感嘆她生前照顧他很多。

2025年1月，谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》播出蔡瀾專訪，蔡瀾說受傷後，回家覺得住得很悶，因此住進尖沙咀的Rosewood瑰麗酒店公寓瑰麗府邸。他說什麼也沒有帶，只帶了一個雪櫃。

九龍塘喇沙利道17號愛賓花園。（Google Map）

年初繼承亡妻業權

蔡瀾原來與妻子張瓊文住在九龍塘喇沙利道17號愛賓花園一個約2,000平方呎的高層單位，資料顯示，該單位是二人於2001年樓市低潮時，以縱橫電影製作有限公司名義購入，當時作價1,150萬元。根據主要銀行現時估價，目前市值估計逾3,200萬元。

蔡瀾原與妻子張瓊文各持有一半業權，今年初蔡瀾完成繼承一半業權。

2023年1月6日，蔡瀾出席活動寫揮春，接受傳媒訪問。（資料圖片 / 陳順禎攝）

愛自稱九龍城老街坊

雖說豪宅位於九龍塘，但蔡瀾接受谷德昭訪問時卻說，更喜歡自稱是九龍城老街坊，因為更愛九龍城的煙火氣，「喇沙利道住了幾十年，街道一邊是九龍塘、另一邊屬於九龍城，每次人家問我住哪裏，我都說九龍城，可是大家偏說我住九龍塘，其實九龍城更接地氣。」

蔡瀾當時亦透露，舊居已裝修得七七八八，但未決定是否搬回去住，或賣掉繼續住酒店。不過據了解蔡瀾並無搬回舊居，6月25日在親友陪伴下，於養和醫院安詳離世。

資料顯示，蔡瀾生前曾開設蔡瀾旅遊有限公司、暴暴茶有限公司等數十間公司，部份及後解散了，但仍持有數間製作公司。

蔡瀾和太太結婚多年，感情深厚，但他選擇不生育，曾受訪說他兄弟有子女。由於蔡瀾並無子女，未知遺產如何處理。