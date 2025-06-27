富婆遭「契女」騙投資　民事索償勝訴　「契女」等須賠6600萬

七旬富婆被裝成金融才女的「契女」范佩韻等誘騙投資，損失逾6千萬元，富婆早前就損失入稟高院作民事索償，暫委法官李樹旭今(27日)下判辭，指范是主謀，認為她所指的投資並不存在，亦斥責眾被告惡毒、麻木不仁且令人憎惡，裁定富婆勝訴，要范等人需賠償6600萬餘元，又頒下禁令，禁止4名被告處理資產直至賠償金完全支付為止，並要被告支付訟費。



鄭因洗黑錢罪判入獄20月

原告楊少蓉，4名被告包括：范佩韻、Pierre Hetroit (亦名 Pierre-Yves Lucien Aime)，鄭德起及Clever Brilliant Limited。次被告是范的丈夫，鄭是范的助手，第四被告是范用以運作計劃的公司。

被告鄭德起因本案所所的刑事案被裁定洗黑錢罪成，被判囚20個月。(陳曉欣攝)

楊被誘騙資失6600萬

楊因與丈年離婚而獲巨額贍養費，她在2014年經朋友介紹而認識范，范當時裝成商界才女，向楊稱有歐洲酒店的私人配售項目，並在2014至2018年間，多次叫楊投資入股。楊這4年間曾投入超過7100萬元，她偶有收得回報約580萬元，直至楊於2018年發現被騙報警，她扣除曾收的回報，向范等人追討6600萬餘元。

其中3被告未有在聆訊出現

李官指出，在訴訟之初，現涉案的4名被告，均曾有律師代表，但後來均沒再有法律代表，至聆訊時，只有第三被告鄭德起有現身，其餘被告均不知所踪。本案中，范是案中主謀，負責騙取楊的信任，並誘使她作巨額投資，次被告是范的丈夫，負責隱瞞范的行踪，並從詐騙中受益。鄭是范的助理，負責協助處理文件，及向楊傳遞假信息。

范曾指楊因投資失利而損失

范曾辯稱楊對投資風險有充分了解，損失是投資失利，並非被騙，她亦否認是主謀，又指投資均是真的。惟李官指范聲稱曾任職的銀行等履歷均不存在，法庭亦確定她所提出的私人配售計劃並不存在，認為整個項貝均屬虛假。

次被告不可能對范的行為不知情

至於次被告亦即范的丈夫，他聲稱對交易全不知情，只是見過楊兩次，但法官指他多次從范所控制的第四被告取款使用，又是范的丈夫，不可能對范的行為不知情。

官認為鄭非無辜助理

至於第三被告鄭德起，鄭聲稱只是范的助理及處理行政文件，未參與虛假陳述，他對楊假稱范赴英治病，未透露范其實因犯其他案正在服刑，是出於「善意」，免楊擔心。但法官認為鄭聲稱的「善意的謊言」，事實是協助其他被告欺騙楊，他曾親自帶楊去簽文件，及向楊傳遞范等人的信件，又曾多次從第四被告收取款項，認為他並非無辜的助理。

范曾用騙支付其法律費用

李官指范向楊所指的投資根本不存在，她誘騙楊付款，取得款項後，部份用以支付范在其他官司的法律費用，認為本案構成非法手段合謀欺詐，4名被告均需承擔責任。由於楊的損失直來自被告們的虛假陳述，故4名被告均須向楊作出賠償。

本案所涉刑事案兩被告判囚

鄭是唯一有在這民事訴訟聆訊現身的被告，他亦有在本案相關的刑事案件中，被裁定洗黑錢罪成，在今年3月被判入獄20個月。該刑事案中的另一被告伍超光(54歲)，因曾扮金管局職員欺騙楊，被裁定串謀詐騙罪成，被判囚6年。范原本亦在該刑事案被控，因她已潛逃，法庭已發出拘捕令。

案件編號：HCA 1211/2018