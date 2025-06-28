DONKI旗下鮮選壽司最後門店6.30結業　學者分析不敵元氣及壽司郎

【結業潮／DONKI／鮮選壽司／元氣壽司／壽司郎】本港結業潮持續，日式連鎖百貨店「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）創立的壽司餐廳品牌「鮮選壽司 （SEN SEN）」，在疫情期間的2021年於荃灣海之戀開設全球首間門店，開業初期每日店外大排長龍，更有擁躉凌晨5時到場排隊。其後鮮選壽司高峰期在港擴張至5間分店，惟近年相繼結業，現時僅保留荃灣店在營運。



不過，該店近日貼出告示指，為了迎接全新精彩活動，將營業至下周一（6月30日），意味鮮選壽司所有香港門店全線結業。經濟學者李兆波分析指，DONKI的擴張速度過急，惟壽司餐廳的競爭激烈，競爭對手包括元氣壽司、壽司郎等，估計因利潤不足而決定結業。



荃灣海之戀鮮選壽司貼出公告指，為了迎接全新精彩活動，將營業至下周一（6月30日），意味鮮選壽司所有分店將全線結業。（洪芷菁攝）

荃灣海之戀鮮選壽司貼出公告指，為了迎接全新精彩活動，將營業至下周一（6月30日），意味鮮選壽司所有分店將全線結業。（洪芷菁攝）

DONKI旗下最後一間壽司餐廳「鮮選壽司」即將結業。（Sen Sen Sushi Hong Kong FB圖片）

荃灣海之戀鮮選壽司貼出公告指，為了迎接全新精彩活動，將營業至下周一（6月30日），意味鮮選壽司所有分店將全線結業。（洪芷菁攝）

最後一間鮮選壽司結業︰為了迎接全新精彩活動

DON DON DONKI旗下最後一間壽司餐廳「鮮選壽司（SEN SEN）」位於荃灣海之戀的門店，近日在門外貼出公告，宣布「為了迎接全新精彩活動」，該店只營業至下周一（30日），又感謝顧客一直以來的支持。換言之，「鮮選壽司」與近日消失的餐飲品牌一樣，將成為港人回憶。

今日（28日）雖是周末，亦臨近結業日子，但店內未見爆滿。(洪芷菁攝)

現場所見，今日（28日）雖是周末，但來光顧的食客不算多，店內仍有大量座位。記者曾向店員查問公告所指的「全新精彩活動」是什麼，是否會改為其他用途等，但店員表示不清楚。

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首間鮮選壽司2021年10月底落戶荃灣海之戀

DON DON DONKI早在新冠疫情前進軍香港，尖沙咀美麗華首店在2019年7月12日開幕，當時有報道指該舖位月租100萬元，佔地2.3萬平方呎，其後DONKI在香港高歌猛進，同年12月12日在荃灣海之戀開設第二間門店。

與此同時，DONKI積極發展壽司餐廳品牌，於2021年10月29日在毗鄰荃灣DONKI的舖位，開設首間鮮選壽司香港門店，也是DONKI全球首間迴轉壽司專門店。

DONKI全球首間迴轉壽司店在2021年10月29日落戶荃灣海之戀，當日店外大排長龍。（Sen Sen Sushi Hong Kong FB圖片）

DONKI全球首間迴轉壽司店在2021年10月29日落戶荃灣海之戀，當日吸引大批市民捧場。（Sen Sen Sushi Hong Kong FB圖片）

開業初期每日大排長龍 市民凌晨5時排隊等位

翻查資料，當年正值新冠疫情封關時期，有不少哈日港人接近兩年以來，無法出境到日本外遊，滿懷「返鄉下」情結，亦促使不少人當年追捧日本食品、購買日本品牌貨品，以「一解鄉愁」。因此，鮮選壽司在開業初期，每日大排長龍，動輒要輪候兩小時以上才能入座，十分誇張；更有網上媒體當時實測發現，有市民早於凌晨5時排隊，等待早上11時開店。

DONKI全球首間迴轉壽司店在2021年10月29日落戶荃灣海之戀，當日顧客人數眾多，需要停止派發籌號。（Sen Sen Sushi Hong Kong FB圖片）

DONKI全球首間迴轉壽司店在2021年10月29日落戶荃灣海之戀。（Sen Sen Sushi Hong Kong FB圖片）

高峰期全港開有5間分店 去年4間店相繼結業

鮮選壽司隨後在2022年擴張至山頂廣場及黃埔花園，高峰期全港開有5間分店，包括銅鑼灣名珠城及小西灣藍灣廣場。惟去年5月底，各門店陸續結業，僅保留荃灣海之戀店。

DONKI小西灣藍灣廣場店已在今年5月31日結業，成為DONKI在香港的「第一滴血」。（資料圖片／吳美松攝）

DONKI小西灣藍灣廣場店已在今年5月31日結業，成為DONKI在香港的「第一滴血」。（資料圖片／吳美松攝）

在DONKI範圍，目前仍貼出鮮選壽司於4月12日起暫停供應無限任食放題的公告。(洪芷菁攝)

鮮選壽司3月首推120分鐘任食壽司放題 一周後改限量供應

在其他4間門店結業後，荃灣店在今年初積極吸客，例如在3月首次推出120分鐘任食壽司放題，成人收280元，小童及長者收150元，放題包含刺身、以及海膽和拖羅等多款壽司。惟優惠在推出不足一周後突然改為「限量供應」，4月起更暫停供應，一度引起網民熱議。

此外，DONKI小西灣藍灣廣場店已在今年5月31日結業，成為DONKI在香港的「第一滴血」。

經濟學者李兆波認為DONKI攻港後擴張速度過急。（資料圖片）

李兆波︰DONKI攻港後擴張速度過急

經濟學者李兆波分析指，壽司餐廳的競爭激烈，堂食的競爭對手包括元氣壽司、壽司郎等品牌，又需要與外賣壽司店爭奪顧客。「壽司郎喺香港真係做得幾好，如果鮮選壽司同其他唔係爭好遠，市民就會有比較。」

李兆波認為，DONKI攻港後擴張速度過急，沒有考慮清楚香港的市場狀況，估計DONKI通過數年時間摸索後，了解到部份業務在香港的利潤不足，因此決定撤出鮮選壽司。