通便藥點揀好？一文睇清類型與功效

便秘不止是都市人常見的問題，長期未改善更可能嚴重影響日常生活與健康。當數日無法排便、腹部脹痛不適時，究竟該選擇口服還是塞劑通便藥？什麼類型的通便藥最適合自己﹖又有哪些副作用需要注意？這些問題往往被忽視，導致不少人只憑他人「成功經驗」自行購藥，卻未能有效解決自身便秘問題。



撰文：醫善同行醫學顧問、藥劑連線藥劑師周映彤



醫善同行醫學顧問、藥劑連線藥劑師周映彤

人人排便習慣不同，並非每天排便才算黃金標準。當排便頻率明顯減少、糞便乾硬難排，甚至伴隨腹脹不適，就有可能受便秘困擾。便秘的成因多樣，常見包括水份或纖維攝取不足、缺少運動及藥物副作用等，了解成因及各種通便藥原理和特性，是選擇正確藥物治療的第一步。

人人排便習慣不同，並非每天排便才算黃金標準。當排便頻率明顯減少、糞便乾硬難排，甚至伴隨腹脹不適，就有可能受便秘困擾。(VCG)

市面出售及公立醫院所採用的通便藥五花八門、劑量以至使用方式不一。以口服通便藥來說，一般可歸納為四大類：

膨脹性通便藥：吸水膨脹，增加糞便體積或軟化大便，幫助腸道蠕動，增加便意。市民常用的「橙粉」，當中就包含洋車前子（Psyllium）的水溶性纖維。服用時需飲用足夠水份，等待約1至3天才能見效，並可能引起脹氣。

滲透性通便藥：增加腸道內水份，將液體引入腸道和糞便，令糞便鬆散易排。這類通便藥約需1至3天起效，使用後有機會出現腹脹。例子有醫院常用的的乳果糖。

刺激性通便藥：顧名思義直接刺激腸道肌肉收縮，從而增加便意，如比沙可啶（Bisacodyl），或常於醫院配發俗稱「草餅」的番瀉葉（Senna）。雖然起效較快，但同時副作用亦比較明顯，可能引起腹部絞痛不適。

糞便軟化劑：通常含活性介面劑，令水分滲入糞便，軟化糞便。這類通便藥較少副作用，但起效的時間亦較慢。例子包括多庫酯鈉（Docusate Sodium）。

非口服類的通便藥，包括甘油條（Glycerin suppository）、比沙可啶肛門栓劑（Bisacodyl suppository）及灌腸劑（Enema）等，因應其成份而有不同的藥理作用。它們均較口服藥物快起效，有些約5至15分鐘即可見效，但一般不建議長期使用。副作用除肛門不適外，某些水性灌腸劑更可能導致電解質失衡，腎功能不全者需特別小心。

精明選擇通便藥

遇到便秘問題，該如何判斷哪種通便藥最適合自己﹖是否最快起效就是最好﹖實則不然。以下是幾個需要考慮的方向：

1. 便秘原因

選用通便藥前，應先回想可能導致便秘的原因，例如：最近是否飲食纖維或水分攝取不足？是否因藥物副作用或其他潛在疾病引起？若與生活習慣有關，建議先從增加纖維及水份等自然方法著手，未能見效才應考慮使用藥物。如懷疑便秘與藥物副作用相關，建議諮詢醫護人員作進一步分析。

2. 便秘相關徵狀

其次，便秘症狀亦會影響藥物選擇。如果有便意但覺得用盡力氣也難以出糞便，有機會是糞便太硬，這時可以考慮大便軟化劑。如果完全沒有便意，則可能需要膨脹性或刺激性通便藥幫助腸道蠕動。

3. 藥物副作用與個人需求

是否接受藥物起效速度較慢？藥物造成的肚脹痛又是否會影響日常生活﹖喜歡飲藥水還是服藥丸，味道又如何﹖部分通便藥如乳果糖味道較甜，對部分病人而言可能難以入口，因此各類通便藥本身的副作用、起效速度，以及病人主觀感受，也應一併考慮。

4. 注意警號與潛在疾病

便秘若伴隨著異常症狀，如排便時肛門劇痛、大便帶血等，則可能提示著更嚴重的腸道疾病，此時自行購買通便藥就變得相對次要，反而應主動求醫。藥劑師在建議病人合適的通便藥時，通常也會詢問是否出現這些警號，必要時轉介醫生跟進。

選擇通便藥的過程需要考慮多種因素，切勿一味追求快速見效，忽略便秘背後的真正原因或潛在健康風險，因此建議遇上便秘相關疑難時可先向社區藥劑師求助。

便秘雖是常見的問題，但若未妥善處理，可能帶來長期困擾甚至健康風險。(Getty Images)

其他便秘疑難

1.多款通便藥，誰優誰劣？

沒有標準答案，醫學上亦甚少有大型研究直接比較多款通便藥的成效。最重要的是選擇一款針對自己便秘成因，副作用又能接受的通便藥，這樣才算合適。

2.可否同時用一款以上通便藥？

雖然同時用多於一款通便藥並非絕對不可，但一般建議先單獨嘗試一款適合自己的藥物。如服用合理劑量後仍未見效，宜諮詢藥劑師或醫生，找出根本原因。市面亦有些產品，結合多於一種通便成份，例如同時含有膨脹性（洋車前子）和刺激性（番瀉葉）成份的通便粉。

3.長期使用通便藥會否產生依賴？

除非經醫生評估建議，部份通便藥，特別是刺激性通便藥如「草餅」，不宜長期自行使用，否則有機會令腸道變得依賴藥物，停用後難以自行排便。長期便秘人士，應在醫護人員協助下，選用較溫和的通便藥，減低風險。

便秘雖是常見的問題，但若未妥善處理，可能帶來長期困擾甚至健康風險。認識各類通便藥特性，有助針對自身或家人情況作出明智選擇。如遇到異常的徵狀或便祕問題長期未改善，應及早尋求專業醫療意見，以免延誤治療時機。

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