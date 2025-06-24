大班西餅結業｜黃家和指業界創新欠進取　爆紅小店分析大集團難處

有41年歷史、首創冰皮月餅的大班麵包西餅今日起停止營業。香港餐飲聯業協會會長黃家和解釋結業原因，稱2019年社會事件令對該店失去內地市場是最大打擊，另一方面傳統食品對大眾吸引力下降，加上北上熱潮、新對手冒起，令大班市場份額進一步下降。談到出路，他認為現時本港不少食肆在變化、創新上不夠進取，又提到不少小店的經營者缺乏創新意識、求變的勇氣，建議政府加強這方面的教育。



去年因仿效日本麥當勞熱香餅漢堡而爆紅的泰興餅店負責人陳贊善認為，大集團相對小店，管理上有很大不同，亦難時時推出新品，但強調創造潮流、求變，仍有其重要性。



旺角亞皆老街、北角英皇道及渣甸街大班分店均沒有開閘，鐵閘貼有停業告示，指該公司即日起停止營業。（黃偉民攝）

黃家和：2019年風波令大班失去佔生意額7成的內地市場

黃家和表示，大班麵包西餅當年開創了冰皮月餅的先河，令其他大品牌都爭相仿效，曾輝煌一時，是港人的集體回憶，對其結業感到可惜。他指2019年大班陷入社會事件風波，令大班無法在佔生意額7成的內地市場經營，嚴重打擊業務。

他又認為，現時本地市場競爭大、選擇多，年輕人不再着重傳統品牌、追求新產品，加上同類型大品牌亦積極拓展市場，進一步蠶食大班在本地市場的份額。

餐飲聯業協會會長黃家和認為，業界缺乏創新意識，大部分年長經營者不知道亦不懂得轉變，亦非人人有勇氣及能力。（廖雁雄攝）

指大型連鎖品牌較保守 小店經營者較年長不懂得轉變

對於現時本地飲食業，黃家和認為業界缺乏創新，他留意到大型連鎖品牌不論在宣傳上，還是使用新材料推新產品，都較內地品牌保守。至於小店，大部分的經營者都較為年長，不知道亦不懂得轉變，「唔肯變嘅，遲早俾時代淘汰。」

但黃家和亦認為，轉變對於傳統企業並非易事，「唔係話變就變」，並非人人有勇氣及能力，認為政府「唔識幫」業界轉型，提到政府投入資源協助業界使用科技時，亦要做好教育，培養經營者的創新意識，「唔係話就咁畀幾億出嚟就可以搞掂。」

泰興餅店負責人陳贊善認為，大集團相比小店，管理更複雜，研發及推出新品時不夠靈活。（資料圖片／吳美松攝）

泰興餅店去年仿效日本麥當勞，推出熱香餅漢堡，因而爆紅。（資料圖片／吳美松攝）

推出熱香餅漢堡爆紅 泰興餅店老闆：我哋蚊型舖頭幾日內就出到

荃灣街坊小店泰興餅店去年仿效日本麥當勞推出熱香餅漢堡而爆紅，成功在時代洪流中求存。負責人陳贊善分析大班結業數個原因，包括規模大，管理成本高、北上消費熱潮、人力成本上漲。

陳贊善又提到，以他所知，大班的麵包糕餅由中央工場所製作，但他認為香港人「食嘢唔笨」，懂得分辨新鮮以及預製食物，「呢樣嘢係絕對呃唔到人，久而久之，有新鮮同無咁新鮮比較，客人會用嘴巴做選擇。」

求變是現時本港各業界都要面對的課題，陳贊善認為，大集團相比小店，管理更複雜，亦變相不如小店靈活。「出一樣新產品，我哋呢啲蚊型舖頭只需要幾日之內就出到，畀老闆、同事、街坊試吓味，大家接受就可以出」，但大公司可能要經過多層批准、各分店協調，可能要花一個月才出到一件新產品，「咁重係咪新產品呢？」

泰興餅店去年仿效日本麥當勞，推出熱香餅漢堡，因而爆紅。（資料圖片／吳美松攝）

陳贊善：年輕人覺得食老婆餅、菠蘿包老餅 寧買個飯團

那陳贊善又提如何發現到「求變」的重要？他指日式飯團品牌「華御結」是他的啟蒙，認為該店除了主打方便、衛生，同時亦創造潮流，「而家啲年青人覺得食老婆餅、菠蘿包係『老餅』行為，去打波之前寧願買個飯團嚟食」，啟發他轉變，嘗試發掘新潮的口味，亦是熱香餅漢堡誕生的原因。

陳贊善又認為，現時潮流「快來快去」，因此除了熱香餅漢堡外，之後亦有推出其他口味產品例如蝦醬豬肉包、焙茶黑糖麻糬包等，希望留住熟客之餘，亦可以吸引新客源。

他又指，香港商家與內地企業打價格戰是「無得鬥」，但認為內地餐廳的賣點雖然是熱情服務，但較為機械式，而本港小店可賣「人情味」一戰，「有個熟客，佢每日都嚟嘅，問佢一個『係咪照舊?』，可能佢會比起你機械式熱情招待更加開心」。