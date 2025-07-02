北葵涌街市銀鱈魚樣本水銀超標約一倍　食安中心指令停售

食安中心從北葵涌街市一個商戶抽取銀鱈魚樣本，發現其金屬雜質甲基汞（毒性較強水銀形態之一）含量超出法例標準約一倍。中心已指令商戶將受影響產品停售，並亦正追查有關產品的來源和分銷情況。如有足夠證據，中心會提出檢控。



食安中心從北葵涌街市一個商戶抽取銀鱈魚樣本，發現其金屬雜質甲基汞含量超出法例標準約1倍。中心已指令商戶將受影響產品停售。（網上圖片）

食安中心從北葵涌街市一商戶抽取一個銀鱈魚樣本檢測，結果顯示，樣本的甲基汞含量為每公斤含1.1毫克，超出法例標準的每公斤含0.5毫克。

中心指，已知會涉事商戶上述違規情況，並指令其將受影響產品停售。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況，如有足夠會提出檢控。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例，任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。

發言人指，魚類中的汞主要為甲基汞，如攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。中心的總膳食研究報告指出，體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。中心提醒，較容易受汞影響的人士，包括孕婦及計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述魚類，從而減低攝入過量金屬污染物。