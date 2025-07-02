戲院市道｜高先電影院7.3起　所有7點前場次售早場票價　假期除外

香港戲院市道面臨挑戰，近月多間戲院結業。開業5年的高先電影院，今(2日）在社交媒體公布，自7月3日起，所有夜晚7點前的電影場次一律以早場票價出售，星期六、日以及公眾假期除外。高先電影院會員再享專屬折扣。



高先電影院在社交媒體公布，自7月3日起，所有夜晚7點前的電影場次一律以早場票價出售，星期六、日以及公眾假期除外。（資料圖片）

近年香港戲院市道低迷，多間戲院結業。香港票房有限公司亦公布，今年上半年戲院總票房僅5.6億，按年跌16%。位於堅尼地城的高先戲院將於7月3日起推出優惠，所有星期一至五晚上7時前的場次，均售早場票價。星期六、日以及公眾假期除外。高先電影院會員再享專屬折扣。

不過此票價不適用於電影節、特備節目、包場或團體購票及與電影公司有特別協定之電影。

去年12月，高先電影院曾傳出結業傳聞，院方回應指「我們暫時會繼續努力營運下去，網上『執笠』謠言絕不屬實」。