16歲港籍少年四川墮崖亡　內媒：疑現高山反應　被嚮導解開安全繩

一名16歲少年6月30日攀爬四川四姑娘山時，從二峰埡口滑墜死亡。根據「四姑娘山風景名聲區管理局」發出的情況專報，死者是一名常住深圳的香港人，以港澳通行證（即回鄉證）報團。內地《南方都市報》引述涉事嚮導稱，少年下山時疑似出現高原反應，嚮導想拿「抗高反」（抵抗高原反應）飲品給他喝，「當時在非休息區，嚮導暫時解開安全繩取物。之後他（少年）試圖起身走路，因體力不支滑倒」。



有消息指，死者常住深圳，並是一名香港人。（小紅書）

於二峰下撤至海子溝小溝時 意外滑墜失聯

《南方都市報》指出，出事周姓少年6月29日在四姑娘山戶外活動管理中心登記備案，前往海子溝景區開展戶外活動，其帶隊協作為小金覓跡戶外運動有限公司所屬協作張某。30日早晨，周在攀登二峰下撤至海子溝小溝方向時，發生意外滑墜失聯，後經搜救發現已無生命體徵。

南都記者2日先後致電四姑娘山風景名勝區管理局、小金縣文化體育和旅遊局等部門，均未獲回應。同日下午，南都記者致電小金覓跡戶外運動有限公司。工作人員向南都記者證實，相關專報內容屬實。

戶外運動公司：嚮導資質齊全 拿「抗高反」飲品解除安全繩

該工作人員表示，涉事姓張嚮導具備齊全資質且經過培訓。針對網絡上「未綁安全繩」的質疑，工作人員指根據張某解釋，周下山時疑似出現高原反應，張想拿「抗高反」飲品給他喝，張便暫時解開安全繩取物。出事位置並非休息區，周想起身走路，結果因為體力不支滑倒。「之後，張某去扯周某某，也摔倒了，但剎住了」。

工作人員又稱，目前公司仍在處理此次事故，張姓嚮導操作是否存在問題「還不確定」。

有其他網民亦指目擊事件，稱當時該名男子的登山杖仍插在雪中。（小紅書）

少年被尋獲時已無生命體徵 目擊者：登山杖仍插在雪中

《南都》此前報道，根據網友發文，6月30日，四川阿壩四姑娘山二峰發生一宗事故，「嚮導解下繩子找背包裡的東西時，一名男生在埡口腿軟，滑下了山」。還有網友發圖稱，「登山杖都還在雪里插著，眼睜睜看著（男生）滑下去的」。

當地警方表示，事故正在調查中。四姑娘山管理局戶外活動管理中心工作人員稱，目前有專人專門處理此事，後續將發布相關說明。四姑娘山風景區工作人員並向南都記者證實，少年被找到時無生命體徵，已經和死者家屬取得聯繫，將進行安撫善後工作。

本港入境處7月1日表示，獲悉事件後，已即時透過香港駐成都經濟貿易辦事處跟進事件，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助。

四姑娘山景區在《戶外風險告知書》提示，戶外活動是一項具有高度危險性、不可預知風險、採取保護或救助措施也不能完全排除險情發生的活動，本告知書中的戶外活動是指在四姑娘山景區開放區域內進行攀岩、攀冰、體驗型攀登、徒步、露營、科考、漂流、攝影、拓展、遠足、騎行等戶外活動。