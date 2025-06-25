鋼管舞女網紅遊印尼活火山失足墜崖　3天斷水斷糧　遺體終被尋獲

巴西26歲網紅茱莉安娜（Juliana Marins）平時從事公關與鋼管舞者，IG擁有逾35萬粉絲追蹤，2月赴東南亞當背包客，日前在印尼登活火山時卻不慎失足墜崖，受困火山口邊緣長達3天，被尋獲時已無生命跡象，家屬24日證實她的死訊並感謝外界關心，令粉絲悲痛不已。



綜合Metro等外媒，茱莉安娜21日清晨在龍目島林賈尼火山（Mount Rinjani）的登山道上滑倒，從步道滾落約300米後，卡在靠近火山口的岩石裂縫中。無人機拍攝的畫面顯示她曾試圖爬行移動，但因地形險峻且岩石鬆動，搜救人員隔天仍無法找到她，直到23日才在距離火山底部約490米處尋獲，趕緊搭建帳篷搶救，但她仍回天乏術。

茱莉安娜生前常在社群平台分享旅遊照片，曾走遍越南、泰國與菲律賓，在印尼的最後一篇貼文寫道，「不嘗試就永遠無法飛翔」。（IG@ajulianamarins）

熱愛旅遊卻也常在危險地點打卡 點圖放大看看茱莉安娜生前在IG上分享的照片：

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姊姊瑪麗安娜（Marianna）說明，茱莉安娜當時與6名登山客及2名嚮導同行，途中她因體力不支要求休息，其他人則繼續前進，嚮導回頭找人時才驚覺她跌落山谷。2名團員坦言，當天登山難度極高且氣溫很低，對體力是一大考驗。

救難隊接獲報案的時間為當地21日下午2點半，但濃霧與寒冷天氣延誤搜救進度。家屬24日在IG上證實，茱莉安娜墜崖後已斷水斷糧3天，救難隊無法到達她所在的位置：

她沒能活下來。

事發的林賈尼火山是印尼第二高火山，海拔近3700米，是當地熱門登山景點。而茱莉安娜生前常在社交平台分享旅遊照片，曾走遍越南、泰國與菲律賓，在印尼的最後一篇貼文寫道：

不嘗試就永遠無法飛翔。

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