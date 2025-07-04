阿Mo向僱主舞館工傷索償勝訴　律師透露Mo現於外國醫院留醫

男團MIRROR於2022年7月的紅館演唱，發生大型屏幕墮下事故，事件中有舞蹈員受傷。其中一名受傷舞蹈員李啟言（阿 Mo）早前入稟區域法院，向其僱主「舞館」就工傷索償。案件今（4日）在區院處理，舞館今仍沒有派代表應訊，法官羅麗萍認為答辯人公司明顯逃避答辯及違反命令，加上答辯人早前已就有關的刑事檢控認罪，頒下申請人勝訴的「非正審判決」，裁定答辯方對申請人有法律責任。



案件將押後至10月17日再進行指示聆訊，以待雙方存檔證人陳述書，如答辯人沒有陳詞，法庭會頒下「除非命令」及排期審訊。



李早前曾在其申索文件透露，意外前他月入約 73,720元 ，其律師透露，李現於外國的醫院留醫。



男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故中，遭螢幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）。

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

2022年7月28日，MIRROR演唱會期間，一塊屏幕從高處墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿MO）頸椎重創，至今仍留院治療。（勞顯亮攝）

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

李啟言（阿Mo）被屏幕壓傷頸椎嚴重受傷，需留醫深切治療部事隔快3年，現仍在接受治療。（勞顯亮攝）

申請人為李啟言，被告舞館有限公司。答辯方繼續沒有代表出庭。李於2022 年 7 月 28 日受僱於舞館期間，在表演時發生意外，傷及脊椎，四肢癱瘓。李當時 27 歲 。

金額仍有待商榷

法官羅麗萍認為，答辯人公司明顯逃避答辯及違反命令，加上答辯人早前已就有關的刑事檢控認罪，故頒下申請人勝訊的「非正審判決」，裁定答辯方對申請人有法律責任，而賠償金額仍有待商榷。

申請人欲加入承建商

申請人望索取勞工處的文件，以決定是否加入承建商作索償對象，惟羅官指出，案件由發生至今已經3年，認為已拖延太久，違反《僱員補償條例》的立法精神，相信當事人都希望盡快得到合理賠償。羅官續提醒申請人，案件須經正式（proper)的審訊確定賠償金額，若再押後案件，他們有機會須面對逾期審訊的問題，望申請方可盡快索取大律師的意見，不應再拖延案件。

毋須再提供醫學專家證供

羅官同時頒令雙方須於42天內存檔證人陳述書，針對收入、要求補償的醫療費及申請人需要的照顧方面的損失等議題陳詞，並強調申請人毋須再提供醫學專家的證供，並說：「唔需要再折騰呢位申請人去驗傷。」如答辯人沒有陳詞，法庭會頒下「除非命令」及排期審訊。

申請人律師透露，申請人目前在外國的醫院留醫，預料會有1至2位證人作供。

案件編號：DCEC338/2024