影藝接手MegaBox戲院7.10重開　開幕優惠成人$50、IMAX票價$85起

【戲院結業/嘉禾戲院結業/嘉禾戲院/橙天嘉禾影城/電影/戲院】上月因租約期滿結業的九龍灣嘉禾MegaBox，將由影藝戲院接手，旗下CineArt MegaBox將於7月10日開幕，更成為九龍東唯一IMAX配置戲院。開幕期間將推出一連串優惠，成人票價低至50元，學生票價全天候40元；IMAX成人票價亦低至85元起。



九龍灣嘉禾MegaBox上月因租約期滿結業，不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（資料圖片／鄭子峰攝）

影藝旗下第三間 成東九唯一IMAX配置旗艦戲院

影藝戲院旗下CineArt MegaBox將於7月10日於MegaBox 11樓開幕，為影藝戲院繼銅鑼灣JP及青衣城後，旗下第三間戲院。

CineArt MegaBox共有7間特色影廳，提供近850個座位，戲院更引進首塊IMAX® with Laser巨幕，成為九龍東唯一IMAX配置戲院。巨幕投影比例高達1.90:1，畫面更清晰和明亮，配以更強烈的對比度，並設IMAX 12聲道系統。

九龍灣嘉禾MegaBox上月因租約期滿結業，不少市民下午前往戲院打卡留念及入場看電影。（資料圖片／鄭子峰攝）

IMAX成人票價低至85元起

CineArt MegaBox將推出一連串優惠，成人票價低至50元，學生票價全天候40元，銀髮族票價更低至30元起；IMAX成人票價亦低至85元起。此外，CineArt VIP尊享全年正價2D戲票及小食部八折優惠；CineArt Monday逢星期一40元限定票價及中銀信用卡星期五、六正價2D戲票買一送一優惠同時適用。

CineArt MegaBox即將選映電影，包括《超人》、《藍精靈大電影》、《神奇4俠：英雄第一步》及《電影多啦A夢：大雄之繪畫世界物語》等。