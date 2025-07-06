游泳浸溫泉要小心　慎防淡水中的「食腦蟲」

內地一名兒童近日於游泳及浸溫泉後感染「福氏內格里原蟲」（俗稱「食腦蟲」），導致昏迷不醒。這類病原雖屬極罕見，但因致死率極高、病情發展迅速，加上網上資訊眾說紛紜，導致不少人對「食腦蟲」的來源、傳播方式及預防方法感到不安，本文一一拆解。



撰文：醫善同行醫學顧問、感染及傳染病醫學會前會長連慰慈醫生



醫善同行醫學顧問、感染及傳染病醫學會前會長連慰慈醫生

「食腦蟲」的正式名稱是福氏內格里原蟲（Naegleria fowleri），是一種阿米巴類單細胞微生物，並非細菌或寄生蟲，屬於原生生物。主要生長於淡水環境，尤其在氣溫較高、衞生條件較差的水域較常出現，例如溫泉、天然湖泊、山澗溪水，甚至消毒不足的泳池或水上樂園。

這種微生物最危險之處在於進入人體的方式：潛水、跳水或玩水時，若水進入鼻腔，這種微生物便可經由嗅覺神經入侵中樞神經系統，直達腦部引發急性腦膜炎。此病多數在數天內出現病徵，發展迅速，包括發燒、劇烈頭痛、嘔吐、抽搐、神志不清等，死亡率高達九成；就算及早發現並積極治療，部份個案存活率也不高。即使病人幸運康復，亦有可能出現不同程度的神經後遺症。

本港城市衞生程度很高，公共泳池一向採用氯氣處理消毒，監管標準亦高，加上市民亦不能在水塘等天然淡水水域游泳，因此感染「食腦蟲」風險極低，市民無需過度擔憂。（梁鵬威攝）

死亡率達九成

雖然聽起來令人心驚，但「食腦蟲」感染極為罕見，真正出現病例的情況非常少見。本港城市衞生程度很高，公共泳池一向採用氯氣處理消毒，監管標準亦高，加上市民亦不能在水塘等天然淡水水域游泳，因此感染風險極低，市民無需過度擔憂。相反，在印度、美國、泰國、馬來西亞等地過往曾有零星個案報告，與當地衞生環境、自然環境條件等有關。

值得注意的是，這種微生物具有三種型態，包括包囊、類阿米巴及鞭毛蟲的狀態。其中，包囊可於惡劣環境下生存數月，一旦接觸合適環境如溫度合適的淡水，便會轉化為具感染力的型態。它對溫度有較高的適應性，在攝氏40度左右的溫水仍可生存，這正好解釋為何溫泉成為潛在風險來源。相反，海水因鹽份高，並不利於其生長，因此並非「食腦蟲」的理想環境。

病情迅速轉趨嚴重

臨床診斷方面，醫生會根據病人是否在淡水活動等因素初步判斷，再透過抽取腦脊液進行細菌、病毒及微生物核酸測試，確認是否屬於「食腦蟲」感染。現時雖已有針對性分子測試，但病情來得太急，往往在確診前病情已轉趨嚴重。治療方法主要包括使用抗阿米巴藥物及支援性治療，但療效有限。

雖屬極罕見，但因致死率極高、病情發展迅速，加上網上資訊眾說紛紜，導致不少人對「食腦蟲」的來源、傳播方式及預防方法感到不安。人類感染「食腦蟲」示意圖。（視覺中國）

市民雖不用過度恐慌，但要提高警覺，尤其是前往熱帶或衞生標準較低的地區旅行時，應避免進行高風險活動。若必須接觸不明水源，可考慮使用鼻夾，減低水進入鼻腔的機會；市民亦應盡量避免在消毒情況不明或天然淡水水域中進行潛水、跳水等高風險活動，特別是涉及大量水進入鼻腔的情況，例如倒立戲水、用水沖鼻等動作。

感染主要與行為風險有關

「食腦蟲」感染與免疫力高低無太大關係，反而與行為風險有關，因此年輕人及小朋友更需注意，尤其是愛好玩水的人士。同樣地，透過進食感染的可能性亦非常低，因「食腦蟲」主要透過鼻腔進入腦部，胃酸可有效殺死大部分微生物。

如曾接觸過高風險水域，並在數日內出現發燒、頭痛、嘔吐、頸部僵硬等疑似腦膜炎病徵，應立即求醫，以免延誤治療。

市民只要提高警覺、了解傳播途徑，選擇衞生標準可靠的場地戲水，就毋須過分恐慌。尤其現時暑假將至，不妨趁機會教育子女良好衞生及防感染意識，才能真正安心玩樂、遠離風險。

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