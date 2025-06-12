的士牌壟斷下的磨心　司機對網約車看法非負面　牌主想法不代表我

租車開工的的士司機在的士牌照壟斷下，成為角力與收入低的惡性循環磨心。近日有車行及牌主開大口「建議」政府以每個500萬元回購的士牌照，有租車司機認為說法「輸打贏要」，坦言即使政府回購，亦與租車司機無太大關係，有被「擺上枱」之感。



對於網約車合法化的「大勢」，這位入行已逾30年的的士司機形容自己不像新聞上見到的「業界」那麼負面，「有陣時我放假都會試幾轉」。對於政府如何處理網約車，他指司機着眼點是生意能否回升，至於牌價如何，只是車主的利益：「我哋（的士司機）開工㗎咋。」



入行已愈30年的的士司機孫先生，現時以每日600元車租向「單頭」車主租車。（林遠航攝）

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01觀點：的士投資涉及風險 牌照價格可升可跌

入行逾30年 每日600元車租

入行逾30年的的士司機孫先生，現時以每日600元車租向「單頭」車主租車。他表示，自從Uber興起，收入的確受到影響，估計較Uber未興起之時跌兩至三成，由以往下班的繁忙時間「單接單」，到現在間中下午六、七時會遇上生意疏落的情況。

最新市區的士牌價跌穿200萬。（香港的士交易所網站截圖）

市價2.5倍500萬元回購的士牌？孫先生：不切實際、輸打贏要

最新市區的士牌照跌破200萬元，順安車行負責人、智慧出行聯合商會主席周國強提出政府以每個500萬元回購的士牌照，一談到此事孫先生即以「不切實際」回應，認為投資便要冒升跌風險，言論是輸打贏要，正如2015年牌價720萬高峰，「如果政府話500萬收返佢（車主）啲牌，佢又制唔制呢？肯定唔制啦。」

2015年時牌價720萬高峰，如果果陣政府話500萬收返車主啲牌，佢又制唔制呢？肯定唔制啦。 租車的士司機孫先生

5月9日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片／黃浩謙攝）

至於流傳有車主提出「搞到的士無運行，咪4萬個家庭走上街。」孫先生更即時以「無可能」、「唔可行」回應，又覺得一眾司機被「借嚟過橋」，「係佢哋（牌主）個操作嚟」，不代表司機的想法。他又提到，情況好比近數次加價都不是司機意願，因為每次加價都會令生意減少，但每次都會被加租。

等於每一年的士加價，都唔係我哋嘅意願嚟嘅，係佢哋意願，只要佢個牌價有機會下跌，佢哋就會加價，晾返高個牌價。 租車的士司機孫先生

對於政府如何處理網約車，孫先生指租車司機的著眼點是生意能否回升。（林遠航攝）

牌價只是車主利益 孫先生：等於司機生意如何車主不會在乎

的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機陷入一個惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨。孫先生直言，「我哋開工㗎嘛」，對於政府如何處理網約車，司機着眼點是生意能否回升，至於牌價如何，只是車主的利益。同樣道理，司機能否準時交租才是車主所著緊，司機生意如何，車主不會在乎。

對網約車看法非負面：我放假都會試幾轉

那麼，到底孫先生對網約車的立場是如何？他坦言，自己對網約車的看法不像新聞上見到的業界那麼負面，「有陣時我放假都會試幾轉」，雖然認同網約車是無成本下蠶食的士的生意，但同時亦認為的確有的士司機拖累行業形象，例如部分的士因司機吸煙而有煙味、部分的士欠缺打理等，認為難以根治，而網約私家車則未見這類問題。

孫先生現時有利用Uber Taxi接單，認為平台有利他的收入。（資料圖片）

網約私家車合法化沒問題：我秤一秤嗰度收入多咗 我咪轉揸囉

被問到日後網約私家車若合法化，政府應如何確保的士司機的生計，他表示：「唔係㗎，我哋租車司機無問題㗎，你一話（網約私家車）嗰邊合法化，咁我秤一秤，嗰度收入多咗，我咪轉揸嗰邊囉」。他又透露，當初Uber攻港，他亦有考慮過轉職，「又唔洗畀更租鎖住，一開電話就可以做生意」，但因無保險而作罷，認為政府如果合法化網約私家車，要處理該問題。

人好現實嘅，假設的士無得做嘅，而白牌車合法化，我哋可以揸白牌車，無分別㗎。 租車的士司機孫先生

的士小巴商總會會長周國强指，「可能我孤陋寡聞啦，我就見唔到有的士業界會贊成Uber嘅白牌車、會支持嘅」。（資料圖片）

周國強稱從未說過「四萬個家庭走上街」這句話

周國強回應《香港01》查詢，表示從未向傳媒說過「四萬個家庭走上街」這句話，稱當初僅向傳媒提過業界有四萬名從業員，又稱「以每個500萬元回購的士牌照」之說，並非業界主流意見，「只不過你哋（傳媒）問啲牌價如果收返要幾多錢，嚟作參考，我先去解釋嘅啫」。

司機想法大不同 周國強：可能孤陋寡聞 我見唔到有業界支持白牌車

對於或有的士司機期望網約私家車合法化，「可能我孤陋寡聞啦，我就見唔到有的士業界會贊成Uber嘅白牌車、會支持嘅」，又表示對業界不同意見「不予置評」。

的士與網約車爭議Q&A

問：網約車在香港是非法的嗎？

答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。

問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？

答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。

問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？

答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。