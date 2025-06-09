網約車規管｜Uber反對設限額　願仿星洲付牌費、澳洲補貼的士模式

特區政府早前預告網約車規管框架會於今年內出爐，特首李家超上月亦明確提到網約車平台要領牌，司機要買保險等，不過，網約車數量會否設限額則仍是未知知數。Uber全球公共政策主管Andrew Byrne日前接受《香港01》等傳媒訪問時表達立場，指Uber反對就網約車數量設限，他提到現時Uber在香港已因司機數量不足，無法滿足部分乘車需求，若引入配額制，問題將顯著惡化，市民等車時間恐會倍增，而且車費亦將增加，又強調平台讓司機自主上線接單的模式，有助建立更高效的交通系統。



對於的士業界表明不滿網約車，Andrew Byrne指，Uber對政府如何處理沒有立場，又強調的士業界面對的轉變是科技發達使然，雖然行業要轉型的確會遇到困難，但網約車可以與的士共存，指前者的出現更有助提高後者的服務質素。他又指，Uber願意與的士業界合作及對話，即使業界對Uber採取法律行動，亦無改Uber與的士業界合作的意願。



Andrew Byrne強調，Uber願意接受政府規管，但規管須以確保安全及司機質素為核心，又提出可仿效新加坡要求司機付牌費，又或者是澳洲每個行程抽稅補貼予的士行業的模式。



拆局｜李家超首提「合法網約出租車」 為的士以外網約車發牌鋪路

政府早前已預告網約車規管框架將於今年內出爐。（林遠航攝）

Uber全球公共政策主管Andrew Byrne受訪時表達立場，指Uber反對就網約車數量設限額。（林遠航攝）

Uber在香港出現司機數量不足

Uber全球公共政策主管Andrew Byrne日前首次訪港，接受《香港01》等傳媒訪問時透露，Uber在香港營運近10年，累計已有500萬人使用服務，去年有250萬人使用。他表示，留意到近日有討論稱要限制網約車，表明Uber反對有關措施。

Andrew Byrne指，現時Uber在香港正面對司機數量不足的困難，有20%想預約Uber的需求無法滿足，若政府引入配額制，等車時間將至少倍增，更多人無法在需要時叫到車，車費亦會上升。

指網約車數量應由市場決定

Andrew Byrne強調，全球只有極少數城市考慮在網約車方面引入配額制，認為香港作為以商業友好著稱的國際城市，應該審慎考慮引入配額的想法，強調網約車數量，應由市場本身作決定。

他又首次披露Uber在港的司機數，提到去年本港有30,000個私家車司機使用過平台，約六成每周工作少於20小時，估計當中大部分屬兼職性質。他解釋，現時本港點對點交通需求在不同時間有明顯差異，舉例稱雨天、演唱會結束後等有大需求，但周一午餐時間則較少，強調司機自主上線的模式能高效應對供需，確保車輛在路上時都在營運，避免空駛等客。

Andrew Byrne指，Uber支持以安全及司機質素為核心的監管框架，平台、司機和車輛都應該設發牌制度。（林遠航攝）

支持以安全及司機質素為核心的監管框架

若果不設限額，到底網約車還有何需要規管？Andrew Byrne指，Uber支持以安全及司機質素為核心的監管框架，平台、司機和車輛都應該設發牌制度，例如司機應接受定罪紀錄審查、車輛須保證適合在路上行走、平台應獲得營運牌照。

至於具體做法，Andrew Byrne指Uber已向政府多次提交政策建議，又提及到固定費用制的發牌制度，其中新加坡的網約車發牌費約為235港元，認為能覆蓋政府管理成本，同時不會對司機造成經濟障礙。他又提到，全球慣例都收固定發牌費，不會按司機收入收費。

當白牌車不再白牌 網約車終須合法化

Andrew Byrne強調，Uber願意與政府，甚至的士業界對話。（黃浩謙攝）

2025年5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同的士業界代表，到西九龍政府合署運輸署樓下請願反對白牌車。（資料圖片／黃浩謙攝）

2025年5月16日，的士業界到金鐘政府總部遞交請願信，要求全面取締及監管白牌車。（資料圖片／廖雁雄攝）

談到的士牌價在Uber進入香港後連年下跌，Andrew Byrne未有正面回應，僅指香港的士政策並非Uber的責任，但承認Uber與香港以至全球各地的的士業界，都未必有良好關係，亦理解的士業界有權質疑Uber存在的合法性，但同時強調，全球的士行業面對顛覆，主因是智能手機的出現，非Uber一間公司所造成。

認為Uber可與的士共存

他又認為，Uber與的士能夠共存，指Uber為的士行業帶來的競爭，「提升了所有人的標準」，舉例指十年前倫敦的士不能以信用卡付款、沒有應用程式，而Uber進入當地市場後，「每輛的士都能用手機app呼召、一定可以碌卡」。

至於另一個證明，Andrew Byrne透露，過去12個月，已有超過兩萬名本港傳統的士司機註冊Uber平台，利用平台賺取額外收入，又引述三藩市的研究指，當地使用手機應用程式接單及在街上接生意的的士司機，比起不用手機接單的司機，收入高20%。

他強調，Uber願意與的士業界合作，即使業界對Uber採取法律行動，亦無改Uber與的士業界合作的意願。

的士網約車亂局｜誰是連場鬧劇的始作俑者？

Andrew Byrne指，樂意與政府討論在香港仿傚澳洲維多利亞州的模式，補貼的士行業。（林遠航攝）

澳洲Uber設基金補貼的士面對轉型困難

被問到Uber會有何措施提升公平性，他主動提出澳洲維多利亞州的模式，指當地網約車司機每完成一個行程，都要支付一元，該些款項會用於設立基金，補貼的士行業應對轉型困難。他強調，會否有此類措施不是Uber單方面的決定，但指樂意與政府討論在香港實施類似安排。

至於會否接受網約車司機與的士司機一樣，需要「考牌」，Andrew Byrne稱不太清楚本港的士考牌制度，但同時指，在二十一世紀，智能手機、實時交通狀況、自動導航，已是唾手可得，認為政府有必要檢視如何改變固有制度，以迎合現代需要。

Uber對政府有意規管網約車服務感正面

不過，Andrew Byrne強調，為香港的士司機制定政策並非Uber的責任，同時又指，Uber無意購買何的士牌照，亦無意引入Uber Taxi車費比Uber低的硬性設定。他重申，Uber對政府有意規管網約車服務感到正面，認為將網約車納入香港交通系統是重大進步，有助提升整體交通服務標準。