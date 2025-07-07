劏房戶高溫難耐　40%乏通風窗戶　社協倡政府津貼電費及買家電

周一（7月7日）為二十四節氣的「小暑」，而本港已連日酷熱難耐，天文台天預警今年的平均溫度偏高。面對高溫天氣，社協在5月至7月期間進行年度《劏房租戶暑熱生活狀況、水電費及室溫調查》，訪問約330位受訪者，以了解暑氣為不適切居所的租客帶來的身心影響及水電、室溫情況，並作出相對的政策支援及建議。



本港不少劏房戶居於不適切居所。（社協提供/資料圖書館）

簡樸房必須有最少一扇達要求窗戶

社協指出，政府最新調研顯示，全港約有110,000間劏房，涉及約220,000名劏房人口。根據《長遠房屋策略》推算，居於天台屋、木屋、寮屋等臨時構築物的住戶數目由2016年的16,000伙增至2024年的23,700伙。這類房屋大多非法搭建，使用導熱性強的物料例如鐵皮、鋁板、金屬等，猶如滾燙的「火爐」，迫使基層食難安、寢難眠。

政府近日出爐的《簡樸房條例草案》，要求簡樸房必須附有最少一扇合乎要求的窗戶、內部樓面面積最低8平方米、安裝獨立水電錶，有望解決基層炎夏之苦，反映政府勇於求變的決心。沒有政策能一蹴而就，由立法至2030年全面取締劣質劏房尚有數年，基層在這幾年內的暑熱挑戰仍有待援手。

根據社協調查，330位居於不適切居所的受訪者中，有87%居住劏房，餘下包括天台屋、床位或籠屋、板房或梗房等。當中60%有自然通風窗戶，雖只有4%沒有窗戶，但有21%窗戶面對後巷或天井、15%基於各種原因不能打開。

本港不少劏房戶居於不適切居所。（社協提供）

93%認為今年夏天較以往熱 僅29%開冷氣或風扇

93%受訪者認為，今年夏天是否較以往熱。不過，僅29%會開冷氣或風扇，16%人靠多沖涼或飲水、14%靠開窗通風、13%到商場避暑，有9%人會延遲回家時間。面對高溫天氣，政府可以採取哪些方法幫助劏房住戶，36%認為政府應為不適切居所租戶提供暑熱能源津貼； 33%認為可重推「改善家居援助計劃」，以購買與通風有關的家電；另有15%促增加更多社區客廳服務點。

對於重推「改善家居援助計劃」，有87%人表示支持。31%稱由於極端天氣增加，基層面對的挑戰大，政府應當援助；23%人指可以協助購買有能源效益的家電，增加消暑效能，而且比較環保。另外，有51%人認為，簡樸房政策能改善到家居暑熱狀況。

受訪者年齡中位數為50歲，平均家中有2名成員。他們平均家庭入 11,500元，輪候公屋平均已有4年，目前平均居住面積110 呎 、租金4,700元。此外，他們每月需負擔350元電費、100元水費。