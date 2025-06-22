簡樸房｜劏房業主先登記為租客「拖到最後」　一原因倒數期後停運

政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，2030年3月起，簡樸房將全面受規管，面積最少要達86平方呎。有正在放租70呎劏房的業主表示，由於擔心住客無法找到地方搬遷，即使未來不會經營簡樸房，亦會「盡量拖到最尾」，即2029年9月的「倒數期」，好讓住客求個安心。他又解釋為何不再繼續經營簡樸房，指其單位位於唐樓，樓宇狀況不佳，基本上處於「等收」（等收樓）狀態，「我哋點整，佢都係漏水、都係爛」。



房屋局早前曾指，無意繼續經營分間單位租賃的業主可以先登記，以爭取較多的時間在寬限期內與租客商討搬遷安排，並還原其單位作日後整個單位出租之用。



政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，2030年3月起，簡樸房將全面受規管。（資料圖片／梁鵬威攝）

劏房業主望經營至2029年9月倒數期

黃先生現時以月租2,200元，代老闆放租旺角上海街唐樓的一個劏房單位。單位有窗、獨立廁所、額外鋅盤，不過因為面積僅70呎，不達簡樸房8平方米（約86平方呎）的要求，一旦《簡樸房條例草案》通過，該劏房不合標準，不能出租。

提到業主會如何應對簡樸房規管，他表示老闆希望「盡量拖到最尾」，會明年先向房屋局登記，換取3年的寬限期，以求繼續將單位租予現有租客。當租約完結，或者到達2029年9月的「倒數期」後，便會將單位還原至無分間。根據房屋局建議，到達「倒數期」後，已登記但未獲認證的劏房禁止出租，原有的租約亦會視為終止。

黃先生指，現時不少劏房都位於唐樓，但樓宇狀況不佳，不值得花費數十萬元將單位裝修至合規。（資料圖片／梁鵬威攝）

形容唐樓劏房「等數」待重建 不值得裝修至合規

黃先生說現時不少劏房都位於唐樓，但該些唐樓基本上處於「等收」（等收樓）待重建，樓宇狀況不佳，有結構變彎、甚至樓底破洞的情況。他形容「我哋點整，佢都係漏水、都係爛」，不值得花費數十萬元將單位裝修至合規。

黃先生指，他接觸到的租客對平價劏房有需求，已有租戶開始擔心未來無家可歸，，「有啲人為咗儲錢，淨係想有瓦遮頭、瞓個覺就算」，亦有人正在等待上公屋，但因同住親人離世要重新輪候。他認為規管變相趕走了不少人，而他們未必有能力負擔合規的簡樸房，「（可能）真係瞓街」。

現存分間單位在明年三月起，有一年時間向當局登記，2027年三月起可有36個月「寛限期」，期間需要修繕至合符「簡樸房」的最低要求，並在「寛限期」完結前取得認證。《香港01》製圖

房屋局簡樸房規管懶人包。（何永賢facebook圖片）

房屋局：無意繼續經營亦可先登記

據房屋局向立法會提交的文件，現存分間單位在明年3月起，有1年時間向當局登記，2027年3月起可有36個月「寛限期」，期間業主要修繕至合符「簡樸房」的最低要求，並在「寛限期」完結前取得認證。至2029年9月，即「寛限期」完結前的半年，當局訂為「倒數期」，未取得認證的分間單位不可作出租用途，未完成的租約會自動終止，房東須就未完成的租約向租客賠償最多三個月租金。

房屋局早前表示，鼓勵現存分間單位業主進行登記，以獲「寬限期」爭取時間考慮下一步行動。當局又指，無意繼續經營分間單位租賃的業主，亦可以先進行登記，以爭取較多的時間在寬限期內與租客商討搬遷安排，並還原其單位作日後整個單位出租之用。