名都酒樓結業｜科大3.5億購入巨舖用作教學 便利商學院在職學生
撰文：譚曉彤
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位於金鐘統一中心4樓的名都酒樓9月底結業，該逾3萬平方呎舖位由名都酒樓母企聘珍樓持有，香港科技大學近日以3.544億元買入。
科大回覆表示單位將作教學相關用途，指商學院一直在市區商業中心設立教學設施，以便就讀商學院課程的學生，包括在職管理人員上課及交流。
市傳巨舖將作科大EMBA課程
名都酒樓所在的統一中心4樓舖位，在6月20日以3.544億元沽出，呎價約11,283元，新買家為香港科技大學。有市場消息指，科大將會把上述物業用作高級管理人員工商管理學碩士學位（EMBA）課程。
科大：用於教學相關用途
科大確認近日購入該巨舖，將用於教學相關用途，又指商學院一直在市區商業中心設立教學設施，以便就讀商學院課程的學生，包括在職管理人員上課及交流。此外，大學也將充分利用這些設施開展其他活動，以推動校園長遠發展並促進學生成長。
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