沙田衝突政府再向3示威者索償　港大舊生再被追討　款額逾2百萬

沙田新城市廣場於2019年7月14日發生警民衝突，多名警員遭示威者襲擊受傷，包括港大畢業生杜啟華被警員制服時，涉咬斷一名警長的無名指指頭。律政司司長昨(8日)分三案入稟區域法院，向杜啟華和另外3名男子，追討政府支付予警員的僱員補償，其中杜的案件未有列明涉案金額，而另兩案追討的金額則分別為198萬和10.6萬元。



三宗案件的原告同為律政司司長，首案被告為梁柏添和李文謙。

2019年7月14日，有示威者與警員在沙田新城市廣場衝突，大批防暴警察進入商場搜捕，當日有多人受傷，部份為警員。（資料圖片/盧翊銘攝）

2019年7月14日，有示威者與警員在沙田新城市廣場衝突，大批防暴警察進入商場搜捕，當日有多人受傷，部份為警員。(余睿菁攝)

5示威入夜後於新城市廣場爆發衝突，攝影記者捨身護被圍毆的便衣警。便衣警事後被救起。（林振華攝）

大約晚上10時15分，大批警員於新城市廣場內，並與。（盧翊銘攝）

當冕新城市廣場內佈滿血跡。（徐嘉蒓攝）

指政府僱員被兩被告所傷求賠198萬

入稟狀指，政府僱員張歷恆於2019年7月14日晚上近10時，在沙田新城市廣場工作期間，遭兩名被告所傷。政府向張支付僱員補償，現向梁及李追討該僱員補償和相關法律費用，合共198萬多元。

另一僱員受傷求賠償10.6萬

第二案的被告則同為梁柏添，及男子龔志遠，入稟狀指政府僱員郭兆恒於2019年7月14日晚上近10時，在沙田新城市廣場工作期間，遭兩名被告所傷。政府向郭支付僱員補償，現向被告追討該僱員補儻，合共10.6萬多元。

資料顯示，梁柏添、龔志遠和李文謙承認一項暴動罪，其中梁、龔兩人各判監4年，李則判監3年4個月。

被告杜啟華，今次遭一名警司及一名警長入稟索償。

杜啟華當日被多警制服時，咬斷一名警長的手指，杜較早前已與該警長和解，並賠償28萬元。（盧翊銘攝）

警司及警長因傷向杜索償

第三宗案件的被告杜啟華，入稟狀指時任高級警司梁子健(現為總警司)和警長梁啟業於2019年7月14日工作期間，遭被告所傷。政府向兩名警員作僱員補償， 現向被告追討該僱員補償，但未有列明索償金額。

資料顯示，杜啟華經審訊後被裁定公眾地方內擾亂秩序行為、襲警、對他人身體加以嚴重傷害和有意圖而傷人，共4罪罪成，被判囚5年半。他去年獲釋，需遵守懲教署監管22個月。他不滿署方拒讓他於本年9月，赴英修讀法律課程，上月入稟高等法院提出司法覆核。

被咬斷手指警長已獲賠28萬

此外，事件中被咬斷手指的警司曾入稟向杜索償。兩人早前達成和解，杜向警長支付28萬元。

案件編號：DCCJ3790、3792、3819/2025