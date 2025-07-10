結業潮｜懲教署職員會所餐廳盛宴7.10結業　早前曾推晚市小菜8折

【結業潮／懲教署盛宴會所餐廳／餐飲業／懲教署／盛宴】在2018年12月開業的懲教署職員會所餐廳盛宴，周三（9日）發出通告，宣布周四（10日）正式結業。該餐廳位於荔枝角懲教署收押所職員宿舍。



翻查資料，該餐廳早前曾推出7月份夏日優惠，包括所有小菜晚市時段8折，更免加一等費用，惟優惠僅維持數日，餐廳便宣布以業務調整為由，取消所有8折優惠。



懲教署職員會所餐廳盛宴負責人7月9日發出通告，將於7月10日正式結業。（餐廳圖片）

懲教署職員會所餐廳盛宴位於荔枝角懲教署收押所職員宿舍。（OpenRice圖片）

懲教署盛宴會所餐廳2018年底開張 7.10正式結業

懲教署職員會所餐廳盛宴位於荔枝角懲教署收押所職員宿舍，於2018年12月開張，由盛宴飲食集團營運。不過該餐廳負責人林仔周三發出公告，宣布周四結業。

若普通市民欲進店品嚐，須由懲教署職員攜同進入會所。（OpenRice圖片）

懲教署盛宴會所餐廳早前曾推出7月份夏日優惠。（餐廳圖片）

曾推7月所有小菜晚市時段8折 周末假日午市消費滿$300送半斤蝦

該餐廳早前曾推出7月份夏日優惠，其中所有小菜晚市時段8折；所有圍菜全日8折；周末及公眾假期的午市時段每單消費滿300元，即送白灼生猛基圍蝦半斤。餐廳全日更免收加一，免收茶芥、開瓶費及切餅費。

懲教署盛宴會所餐廳不久前取消所有8折優惠。（餐廳圖片）

結業前宣布7.7起取消所有8折優惠

翻查資料，該餐廳不久前公布，由於公司業務調整，老闆決定由7月7日起，取消所有8折優惠，至今日方公布結業的消息。