名都酒樓結業｜4原因揭自置物業仍不敵時代　行家︰我哋酒樓沒落

【結業潮／餐飲業／名都酒樓】餐飲業結業潮持續，開業35年、位於金鐘統一中心的名都酒樓將於9月27日結業，香港科技大學已在6月以3.544億元，買入酒樓所在舖位。舖位業主為名都酒樓股東，為何最終仍要步向結業？



下文將綜合4個結業原因，其中香港餐飲聯業協會會長黃家和分析指，名都酒樓的舖位可能由其中一名股東所持有，再租予名都酒樓所在集團，因此仍需要交租；加上近年本港經濟不景，酒樓晚間宴會生意下跌，同時不少辦公室搬離傳統商業區，相信對名都酒樓的營運帶來衝擊。



倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠擔憂會步上後塵，「自己都好唏噓，會唔會落到自己身上呢？身同感受囉，俗語啲講句就好淒涼，文雅講句就係我哋酒樓沒落。」



金鐘統一中心名都酒樓已有35年歷史，將於9月27日結業。（黃偉民攝）

金鐘統一中心名都酒樓已有35年歷史，將於9月27日結業。（黃偉民攝）

位於金鐘統一中心4樓的名都酒樓，屬於聘珍樓集團旗下食肆，至今已有35年歷史，與其他舊式酒樓一樣保留傳統的推車仔。根據官方網頁介紹，名都酒樓的巨型禮堂可延開100席，形容是「大型粵菜宴會的不二之選」。

結業原因一︰自置物業不代表無租金開支

名都酒樓的舖位為自置物業，按常理而言，相對其他食肆已節省一筆高昂的租金，那麼為何仍要步上結業？香港餐飲聯業協會會長黃家和分析指，名都酒樓的舖位可能由其中一名股東所持有，再租予名都酒樓所在集團，因此自置物業不代表沒有租金負擔。

有啲上市公司老闆持有好多物業，再租返畀旗下食肆，再收返租按市值租，嗰度都唔少錢，一樣係有經營壓力，唔好以為酒樓係屬於某老闆或者大股東就安枕無憂。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

2025年7月8日中午12時30分，名都酒樓已座無虛席。（吳美松攝）

結業原因二︰晚間宴會生意跌 卻要維持員工數量

黃家和又指，大型酒樓晚間的生意來源，依靠團體的酒席或宴會，惟近年本港經濟不景，以致預枱量大減，酒樓卻要聘請大量員工維持服務。他以點心部門為例，僅憑一至兩名師傅不可能懂得製作所有點心款式，因此人才問題也是酒樓面對的困境。

股東都上咗年紀，又唔知前景會係點，辛苦大半生都唔想辛苦落去，退休咪仲舒服啲，攞返筆錢起碼唔使擔心未來營運。 香港餐飲聯業協會會長黃家和

餐飲聯業協會會長黃家和表示，每日均自攜竹製餐具及咖啡渣飲管，並用廢棄信封妥善包裹。（廖雁雄攝）

結業原因三︰不少辦公室搬離金鐘等傳統商業區

此外，地理位置也是問題所在，黃來和指出近年不少辦公室搬離金鐘等傳統商業區，下班時間過後人流稀少，估計進一步影響名都酒樓的生意收入。

2025年7月8日，金鐘統一中心的名都酒樓中午貼出光榮結業告示。（吳美松攝）

結業原因四︰灣仔會展搶走大量商務客源

在1979年開業的旺角倫敦大酒樓同樣是自置物業，歷史相比名都酒樓更悠久。副總經理蘇萬誠表示，名都酒樓開業初期紅極一時，吸引大批中環及金鐘一帶的團體光顧，加上聘珍樓的母公司為日本企業，當時日本商務客也專程到名都酒樓。

蘇萬誠分析指，隨着灣仔會展投入服務，由於宴會廳更高檔次，搶走大量商務客源，加上名都酒樓的老闆無心經營，同時本港經濟不景，最終只能步向沒落。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠。（資料圖片／梁鵬威攝)

倫敦大酒樓蘇萬誠憂步後塵︰我哋酒樓沒落

蘇萬誠對名都酒樓結業感到唏噓，擔心倫敦大酒樓將會步向後塵。他表示自新冠疫情以來，酒席或宴會生意萎縮，只能夠依靠街坊的支持，才能夠維持至今。