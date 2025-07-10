北環線｜路政署：內地標準減成本　乘客體驗一樣　施工符港鐵要求

港鐵北環綫主綫及支綫合併為單一項目，目標是2034年同步開通，政府早前提及將採用內地施工標準及資源。路政署鐵路拓展處副處長施鍵恒今（10日）在港台節目《千禧年代》中表示，北環線工程引內地標準既可減低成本，也不會影響乘客體驗，因內地鐵路標準及基建技術都處於全球領導地位，而港鐵公司有一套服務準則，故不論設施在其它地方興建、材料來源地有不同，都須符合港鐵的標準。



行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部分的財務安排，通過引入與鐵路建造相關的內地標準、做法和資源提升建造效率，將北環線支線的規劃大幅提前，目標是與主線在2034年或之前同步開通。（路政署Facebook圖片）

路政署鐵路拓展處副處長施鍵恒指，北環線主線方面的詳細規劃及設計已大致完成，前期為隧道鑽挖作準備的電力設施等亦已開展。支線方面的規劃則處於初步階段，將開展詳細規劃設計，當中亦包括法定程序。他提到整個北環線項目龐大，預計會面對財務需求等的多種挑戰。 他說，項目要分兩部份處理，希望將工程成熟的部份盡快上馬，同時同步籌備其餘的部分。

路政署：分階段通車或影響後階段工程施工時間

工程分兩部份處理，日後通車時間會否分階段？施鍵恒說，早日通車是署方期待的目標，但他提及若要在已投入服務的綫路中加建新站，則只可在晚上或非行車時間施工，故分階段通車或會影響到後階段的施工時間。

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部分的財務安排。第一部分項目協議包括北環綫主綫古洞、凹頭及錦上路站。(港鐵提供圖片）

路政署：引入內地標準會因應香港本地的情況

北環線將引入與鐵路相關的內地標準，以提升資源及建造效率。施鍵恒表示，引入內地標準及做法等，會結合港鐵在營運上的優勢。他指，在引入內地標準後，在乘客體驗上與現時不會有大分別，指港鐵公司有一套服務準則，在燈光的光暗度等事項上有要求，故無論設施在哪個地方建造、材料來自於哪個地方，都須符合港鐵的標準。在技術層面方面，他指，內地鐵路標準及基建技術處於全球領導地位，而其混凝土結構及地基等設計標準亦適用在香港項目，引入相關標準可減低成本。

施鍵恒續說，引入內地設計標準會因應香港本地的情況，如風力及地質等元素作調整。他以建造一條橋為例，橋要承受風力及車力，無論是用香港或內地標準，重點在於能設計到可承受力的方法。

被問及引入內地標準作建設會否導致鐵路出現兩套標準，他指，主線工程的收地程序工程需時約一年半，同時港鐵公司會籌備招標文件作主體工程，署方可用此段時間引入內地標準，並考慮本地鐵路設計標準，再擬定一個新的標準，在招標文件中提出，故他認為時間上能夠配合得到。