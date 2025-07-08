北環線皇崗支線提前2年與主線同通車　政府：引內地標準敢於破局

【港鐵／北環線／皇崗口岸】政府與港鐵今日（8日）簽訂北環線的第一部份項目協議。政府目標北環線主線及支線共同在2034年或之前同步通車，即支線比原先計劃2036至2038年落成，提早二至四年通車。



為了項目可如期落成，政府表示果斷作出3大突破推進項目，包括將主線及支線合併成單一項目、在路政署設立專責小組處理審批以加快程序、引入內地鐵路建造相關標準以提升效率等。運輸及物流局表示，北環線項目通車後，錦上路至古洞的行程時間將由現時的60分鐘至80分鐘縮短至約12分鐘，大大改善交通連接，促進北部都會區發展。



北環線項目的策略價值重大。政府發揮敢於破局的決心，果斷作出了三大突破，為項目提速提效。 政府發言人

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排，通過引入與鐵路建造相關的內地標準、做法和資源提升建造效率，將北環線支線的規劃大幅提前，目標是與主線在2034年或之前同步開通。（路政署Facebook圖片）

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排。圖為主線錦上路站構想圖，可轉乘屯馬線。（路政署Facebook圖片）

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排。圖為主線凹頭站構想圖。（路政署Facebook圖片）

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排。圖為主線牛潭尾站構想圖，車廠將設於此站。（路政署Facebook圖片）

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排。圖為主線新田站構想圖，將是支線的轉車站。（路政署Facebook圖片）

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排。圖為主線古洞站構想圖，可轉乘東鐵線落馬洲支線。（路政署Facebook圖片）

政府︰北環線是支撐香港未來發展的重點運輸基建

運輸及物流局今日表示，北環線是支撐香港未來發展的重點運輸基建，其中主線將成為北部都會區多個新發展區的公共運輸骨幹，配合沿線發展新增人口的運輸需求，提供高效可靠的鐵路服務。

北環線支線則是跨境分支連通港深地鐵網絡，由深圳透過港深跨界軌道基礎設施建設專班攜手推進，接入新皇崗口岸提供「一地兩檢」通關模式，助香港更好融入國家發展。

政府為加快推展北環線項目，早前與港鐵簽訂古洞站項目協議時，已同時要求港鐵預留相關預算，為北環線主線詳細規劃及設計和部份前期工程。現時相關工作已大致完成，前期工程亦已開展。

行政長官會同行政會議2025年7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排。圖示運輸及物流局副秘書長黃珮玟（左四）、路政署署長邱國鼎（右三）與香港鐵路有限公司項目及工程拓展總監鄧輝豪（右四）在簽訂第一部份項目協議後合照。（政府新聞稿圖片）

錦上路站通往牛潭尾車廠連接隧道等立即開展工程

政府與港鐵簽訂第一部份項目協議後，會立即啓動較成熟和較迫切的工程，包括錦上路站通往牛潭尾車廠連接隧道、新田站通往古洞站的兩段土木及結構工程。

政府同時要求港鐵同步進行北環線支線的詳細規劃及設計，包括環境評估和鐵路方案刊憲等法定程序，並爭取以最快的速度完成。當相關法定程序完成後，會盡快簽訂第二部份項目協議，落實餘下的工程和營運安排。

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排。第一部份項目協議包括北環綫主綫古洞、凹頭及錦上路站。(港鐵提供圖片）

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部份的財務安排。第二部份項目協議括主綫新田及牛潭尾站，以及支綫皇崗口岸、河套及洲頭站。（港鐵提供圖片）

政府3大突破北環線 主線及支線合併成單一項目

政府表示，由於北環線項目的策略價值重大，發揮敢於破局的決心，果斷作出3大突破推進項目。

第一，以全盤規劃、分段推展的策略推進北環線項目，將北環線支線連同主線合併作為一個項目進行規劃，實現協同效益並節省成本。項目再分成兩部份推展以加快進度，現階段簽訂的第一部份項目協議，可立即推動項目進展，並同步進行北環線支線的詳細規劃及設計和法定程序。

北環線支線將會直接聯通深港兩地，直達皇崗口岸站。圖為新皇崗口岸的概念圖。（Aedas圖片）

引入內地鐵路建造相關標準以提升效率 路政署小組審批以加快程序

第二，政府秉持不斷創新的精神，推行多項降低成本和加快建造的策略，並會成熟一項推一項，包括因應項目的跨境元素善用內地方式和能力建造，並在路政署設立專責小組處理審批，精簡項目整體流程和加快程序。

第三，按照以結果為目標的思維，政府通過引入內地鐵路建造相關標準、做法和資源提升建造效率，將北環線支線的規劃大幅提前，目標是與主線在2034年或之前同步開通，即較北環線支線原先估計的時間表提早約兩年。

北環線主線包括牛潭尾站。（港鐵網站圖片）

陳美寶：協議預留彈性 容讓港鐵夥拍合資企業

運輸及物流局局長陳美寶在該局社交媒體表示，協議預留彈性，容讓港鐵夥拍合資企業，並設立機制讓第二部份日後降低成本的措施可減省第一部份工程的成本。她指藉以上種種破格的做法，令跨境部份的支線鐵路提早規劃，從而提前兩年與主線同步2034年或之前通車，並進一步減低整體項目成本。

通車後錦上路至古洞只需12分鐘 比現時快一小時

局方表示，北環線項目通車後，錦上路至古洞的行程時間將由現時的60分鐘至80分鐘，縮短至約12分鐘，大大改善交通連接，促進北部都會區發展。