今日新聞8分鐘｜ 拼多多爆貨災｜阿叔扮女人呃千男上床

朗屏站躁底男疑不滿被撞 公然爆粗撻朵「我新義安呀」

網上瘋傳一段約11秒長的短片，可見在港鐵朗屏站內，一名黑衫男懷疑不滿被撞到，爆粗狂罵列車上的乘客，並公然「撻朵」：「踢X到我唔講對唔住，我新義安呀！X你老X！」。後方另一名陌生男途人則試圖勸阻，反被黑衫男轉身爆粗大鬧「乜X嘢呀你？你嘈乜X嘢呀！」其後，片中傳出一把女聲，指「都講咗唔好意思啦，真係癡X線！」

片主在Threads發文稱，事發在今日（9日）中午約12時13分，一名女子下車時不小心撞到黑衫男，並已即時講了「唔好意思」，惟黑衫男轉身大力推撞其膊頭。片主續指，當刻已即時拿起手機拍攝，詎料黑衫男下車後，仍回頭繼續鬧，並自稱黑社會成員。

紅雨下屯門的士疑路滑自炒 新田公路水浸

運輸署於7月9日（周三）晚上11時55分宣布，因水浸，新田公路(往元朗方向)近模範鄉的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。香港天文台於周三晚上11時45分，發出紅色暴雨警告信號。

丹娜絲「回馬槍」 天文台3度發紅雨

由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會今日（10日）中午宣布，受熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴雨及狂風雷暴的影響，預計明日（11日）天氣情況持續惡劣，為確保學生的安全，並考慮到全港學校已陸續放暑假，停課對學生的學與教實際影響較少，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）明日將會停課。。

港珠澳口岸地盤平台疑坍塌 工字鐵壓工人一死一傷

順匯路與順輝路附近港珠澳大橋香港口岸地盤，今午（10日）紅雨期間發生奪命工業意外，1死1傷。案發一刻片段曝光，可見現場有一個猶如「龍門架」高大的疑似工作平台，突然坍塌粉碎倒下；毗鄰則有一輛吊臂車，當時吊着一條巨型支柱，意外一刻被撞至左搖右擺；地面吊臂車旁邊，則有工人慌忙走避，事後回頭查看。

拼多多與順豐「分手」爆貨災 自提點排隊取件要個半鐘

【拼多多／順豐／自提點／網購】拼多多與順豐香港由6月30日起終止合作後，拼多多香港用戶無法再使用順豐近1,200個自提點及自提櫃，惟拼多多繼續維持零元包郵，終釀成自提點被貨物塞爆的災情。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，他的家人周三（9日）在坑口一間自提點，排隊4小時才可成功取件，該店的貨物更「堆積如山」，需要擺放至商場的走廊，不少街坊長時間等待已「口黑面黑」，更有人失控爆髒話。

有業內人士透露，若順豐未能符合拼多多準時運送的要求，可能需按合約罰錢，因此估計順豐受不住訂單量過多，甚至影響自家服務，最終決定「分手」收場。

涉扮消防員「呃飯食」29歲男屯門落網 揭Heymandi約3女涉款$3800

日前有港女於社交平台threads大呻，在交友App結識一名自稱任職消防員的男網友，相約到元朗一間西餐廳吃晚飯，結果埋單後對方「借屎遁」離開「呃飯食」，引起廣泛市民關注。警方今日（10日）表示，元朗警區刑事調查隊第12隊人員接手調查後，昨日（9日）在屯門區拘捕一名29歲男子，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」，已獲准保釋候查。

傳南京6旬漢女裝呃千餘男上床兼偷拍 警指涉事38歲男洩鹹片被捕

近日內地瘋傳南京有一名60歲阿伯（被稱為「南京紅姐」、「紅老頭」）假扮女子誘騙1691位男子發生性關係，還將過程偷拍下來，多段影片流出，受害者包括健身教練、人夫、外國人及大專體育生等。

有片｜慈雲山慈樂邨單位香薰燒着雜物起火 半百居民疏散兩人送院

今日（10日）早上8時45分，慈雲山慈樂邨樂誠樓一個單位發生火警。女住戶報案稱在單位內點蠟燭時引起火警，無法撲滅。消防員到場，於36分鐘後將火救熄，其間約50名居民疏散落樓，兩名住戶感到不適，送院治理。

阮民安涉超市盜竊無出庭遭通緝 發帖自稱已離港「無諗過要上庭」

前藝人阮民安（Tommy）涉於上月18日，在九龍城一間超級市場盜取11件共約值140港元的食物及飲品，他其後被捕，被控一項盜竊罪，案件今日（9日）於九龍城裁判法院提堂。惟阮民安沒有到庭應訊，法庭就案件發出拘捕令。

特朗普再向多國發關稅信 菲律賓20% 巴西50%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（9日）向阿爾及利亞（Algeria）、汶萊（Brunei）、伊拉克（Iraq）、利比亞（Libya）、摩爾多瓦（Moldova）、菲律賓（Philippines）和斯里蘭卡等國家發出關稅信。

貨車司機拍片力證祖達無超速 出事路段早半日有司機65公里仍出事

葡萄牙球星迪奧高祖達（Diogo Jota）與弟弟安達施華上周四在西班牙高速公路車禍身亡，當地警方公布初步調查結果，指出駕駛者為祖達，而他駕駛的林寶堅尼Huracan出事時懷疑超速。

不過一個自稱是目擊者的貨車司機拍片力證，事發時祖達兄弟的座駕並無超速。西班牙有報章報道，祖達兄弟出事前半日，有位司機在同一路段以時速65公里駕駛同樣出嚴重意外。