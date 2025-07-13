拒絕共用物品　避開頭蝨溫床

夏季天氣炎熱潮濕，我們的頭皮環境容易成為適合頭蝨生存及繁殖的溫床。加上不少人趁夏日享受戶外活動，與他人接觸機會因而增加。若活動期間需要共用物品，例如頭盔或毛巾，須注意感染頭蝨的風險。



撰文：醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅



醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅

頭蝨是常見於頭髮的細小寄生蟲，以吸血維生。一旦惹上頭蝨，它會黏附在髮幹產卵，蟲卵於數周內就會長成稚蟲及成蟲。成蟲一般壽命約30天，離開人體後（例如依附在頭盔、帽子、髮飾及梳子等等），約2天內死亡。要留意的是，其實頭蝨不懂得「跳來跳去」，主要傳染途徑多數是直接接觸，例如與患者「頭貼頭」碰觸，以及與患者共用可能已沾上頭蝨的物件。

臨床上，一年四季都有受頭蝨困擾的病人求診，但筆者留意到一般夏季的病例會稍稍增加，可能是夏天戶外活動頻繁，舉例進行攀石及踩單車等需要佩戴頭盔等護具的運動有關。若與他人共用頭盔，隨時成為頭蝨的傳播途徑。

若想避開頭蝨，我們可以盡量避免與他人共用物件，例如自行準備「私家」用具，保障自己。若知悉會遇到必須與他人共用物件的情況，可事先準備一次性浴帽之類作頭套，避免頭皮與共用物件直接接觸，以免頭蝨有機可乘。

不少人趁夏日享受戶外活動，與他人接觸機會因而增加。若活動期間需要共用物品，須注意感染頭蝨的風險。

坊間不少人習慣以酒精噴霧或酒精濕紙巾為共用物件進行消毒，但消毒用品未必對驅蝨有效，反而須留意若相關消毒用品的酒精成份欠妥，或酒精未乾透就直接接觸到頭皮，有機會反令頭皮被酒精灼傷，甚至引起頭皮敏感。

曾有病人感染頭蝨但渾然不知，誤將頭蝨與頭皮屑混為一談。兩者遠觀外型相似，更同樣令病人頭痕。其實，頭皮屑經常反覆出現於病人髮間，有機會與家族遺傳或天氣因素有關。但頭蝨多數是突然出現，除了令人頭痕，病人頭皮會出現紅色斑點，一旦抓破會引致紅腫熱痛的發炎情況。

若想避開頭蝨，我們可以盡量避免與他人共用物件，例如自行準備「私家」用具，保障自己。

數年前曾有一宗案例，本港有多名兒童於展覽館活動直接共用頭盔，因而接連惹上頭蝨。頭蝨不會令人脫髮，但涉事幼童因頭痕而抓至頭皮嚴重發炎，頭皮出現傷口及疤痕，影響生髮。幸好當時及早求醫，成功控制頭皮及頭髮問題。

當懷疑感染頭蝨，盡快求醫是為上策。醫生會對症下藥，例如處方殺蝨洗頭水，並教導病人以專用梳子清除頭蝨卵，大約一至兩個星期便可康復。(VCG)

當懷疑感染頭蝨，盡快求醫是為上策。醫生會對症下藥，例如處方殺蝨洗頭水，並教導病人以專用梳子清除頭蝨卵，大約一至兩個星期便可康復。而病人用過的衣物及枕頭被單亦需要以攝氏60℃的熱水清洗及烘乾，務求徹底滅蝨。

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