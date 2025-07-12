周一鳴稱國安風險仍存在需居安思危　譴責阮民安涉盜竊潛逃：可恥

警務處處長周一鳴今日（12日）首度以處長身份，出席警察學院舉行結業會操。他會見傳媒時譴責阮民安被控盜竊後潛逃，認為其行為可恥。近日「香港民主建國聯盟」4名成員涉嫌串謀顛覆國家政權被捕，周一鳴認為反映國安風險仍存在，需居安思危，警隊與全港市民都有責任維護國家安全。



警務處處長周一鳴今日（12日）首度以處長身份，出席警察學院結業會操。（香港警察facebook影片截圖）

警務處處長周一鳴今日（12日）首度以處長身份，出席警察學院結業會操。（香港警察facebook影片截圖）

警務處處長周一鳴表示，「香港民主建國聯盟」一案顯示國家安全風險仍存在，不能因表面平靜就掉以輕心。（香港警察facebook影片截圖）

藝人阮民安被控盜竊，案件7月9日提堂，惟他沒有出庭，其後在網上發帖自稱已離開香港。周一鳴於警察學院結業會操後被問到事件，周一鳴先是疑惑誰是阮民安，說「唔好意思，我唔係好記得個名」，最後以逃犯稱呼阮民安，批評他涉嫌盜竊後未到庭應訊，聲稱已離港的行為可恥。他認為如果阮民安果覺得自己無罪，應該留在香港上庭應訊。

對於佢，我除咗譴責同埋我覺得係羞恥嘅行為外，冇其他意見可以再表達。 周一鳴

阮民安被控於6月18日在土瓜灣一間超級市場盜竊，案件7月9日提堂，惟阮民安沒有出庭。他其後發帖自稱已離開香港。（阮民安fb）

警方國安處星期三（9 日）拘捕「香港民主建國聯盟」4名成員，涉嫌散播危害國家安全訊息，並在境外舉辦涉嫌分裂國家活動，年紀最少的僅得15歲。周一鳴認為事件顯示國家安全風險仍然存在，不能因表面平靜就掉以輕心，要居安思危，強調警隊與市民都有責任維護國家安全。

警務處處長周一鳴今日（12日）首度以處長身份，出席警察學院結業會操。（香港警察facebook影片截圖）

警務處處長周一鳴今日（12日）首度以處長身份，出席警察學院結業會操。（香港警察facebook影片截圖）

另外，近年有內地人懷疑駕水上電單車進入香港水域。周稱香港水警一直與內地公安聯絡，加強溝通，並有聯合行動，在水域交界位協作。

周一鳴亦表示，2024財政年度有1224人入職，按年升25%，今年4至6月投考人數亦升一成，認為招聘情況理想，日後將吸引更多年輕人投考。