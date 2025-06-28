連鎖餐廳頻結業　議員稱過百基層失業　促設輸外勞煞停機制

本港近期接連有多間連鎖餐廳、餅店結業，涉及過百名基層員工。有餐飲業形容整體經濟低迷、業界面對經營壓力，生意比疫情期間更差。



有勞工界議員關注，有僱主申請輸入外勞計劃，令受結業影響的員工未能再就業，又呼籲優先聘用受影響員工，再考慮輸入外勞，又建議應設立輸入外勞煞停機制。



海皇粥店5月7日晚宣布全線七間分店結業，5月8日凌晨在美孚新邨分店所見，店外並無貼出結業公告。（資料圖片／劉定安攝）

大班麵包西餅6月24日突全線結業。旺角亞皆老街的分店早上貼出告示，稱逼於無奈即日起停止營業，不少路經市民駐足細閱。（資料圖片／李慧熒攝）

黃家和在商台節目表示，近期整體經濟低迷，本地消費力減弱，加上市民北上消費成風，形容餐飲業面對經營壓力，「生意比疫情期間更差」。（資料圖片／龔嘉盛攝）

香港餐飲聯業協會會長黃家和在商台節目《政經星期六》表示，近期整體經濟低迷，本地消費力減弱，加上市民北上消費成風，餐飲業面對經營壓力，「生意比疫情期間更差」。雖然今年遊客數量增加，但他指對比疫情前仍然有兩成跌幅，加上平均消費力減弱，對業界影響大。

黃家和：生意比疫情期間更差 商台節目《政經星期六》

勞聯立法會議員林振昇則表示，近期多間連鎖餐廳結業，涉及過百名基層員工，關注有僱主申請輸入外勞計劃，令受結業影響的員工未能再就業。

林振昇關注有僱主申請輸入外勞計劃，令受結業影響的員工未能再就業。（資料圖片／梁鵬威攝）

郭偉強：倡設輸入外勞煞停機制

工聯會議員郭偉強在同一節目指，倒閉潮影響基層員工生計，期望業界優先聘用受影響員工，再考慮輸入外勞，又建議應設立輸入外勞煞停機制。