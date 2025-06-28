議員倡設外勞煞停機制　孫玉菡：非傳統粵菜興起　難免聘地道廚師

近日多間連鎖餐飲品牌結業，有勞工界議員關注，有僱主申請輸入外勞計劃，令受結業影響的員工未能再就業，建議當局設立輸入外勞煞停機制。勞工及福利局局長孫玉菡今日（28日）出席「2025香港國際人才職業博覽會」，被問會否考慮設立機制，他說留意到近日香港出現許多非傳統粵菜系列，如外省菜或其他國家菜式，若餐廳要成功經營，難免需透過輸入勞工計劃聘請「地道廚師」，又強調輸入勞工只佔整體勞動力約百分之一。



「2025香港國際人才職業博覽會」今日（28日）迎來第二季，今次專場聚焦於「創新科技、工業製造與智慧城市等行業」。（馮藹怡攝）

第二季「2025香港國際人才職業博覽會」由勞福局及人才服務辦公室等任策略夥伴，有約36個大型企業和機構參與，來自金融、創新科技、製造業範疇。

勞工及福利局局長孫玉菡出席活動後見記者，被問會否考慮增設外勞煞停機制並作出調整，他表示飲食業部份崗位如洗碗工等，長期面臨人手短缺。此外，他說留意到近日香港出現許多非傳統粵菜系列，如外省菜或其他國家菜式，若餐廳要成功經營，難免需透過輸入勞工計劃聘請「地道廚師」，令企業發展得更快，為本地工人創造更多職位。

勞工及福利局局長孫玉菡出度活動後見記者，被問會否考慮增設外勞煞停機制並作出調整，他表示飲食業部份崗位如洗碗工等，長期面臨人手短缺。（資料圖片／黃寶瑩攝）

他強調，政策的最大原則是保障本地工人優先就業，但若本地工人無法填補企業經營缺口，輸入勞工是其中一個替補辦法，協助企業繼續經營及擴張。他強調，輸入勞工只佔整體勞動力約百分之一。

被問當局會否推出政策協助失業工友，孫玉菡表示，自去年起推出再就業津貼試行計劃，針對40歲以上、離開職場三個月或以上的人士，若他們重投職場並完成超過6個月全職工作，可領取最高10,000元津貼；做滿一年更可領取最高20,000元津貼。他形容計劃成功，仍在持續推行。