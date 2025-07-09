補充勞工計劃｜勞工處拒29宗申請　涉本地與外勞人手比例不符規定

現時補充勞工優化計劃下，聘請外勞的僱主須確保全職本地僱員與輸入勞工人手比例不得低於2比1。勞工及福利局局長孫玉菡表示，由優化計劃前年九月實行至上月，勞工處共拒絕29宗涉及未符合人手比例規定的輸入勞工申請。



孫玉菡又指，前年九月至今年4月，勞工處沒有收到有關僱主不符合人手比例規定的投訴，而今年5月至6月期間，則收到31宗同類投訴，勞工處正調查。



現時補充勞工優化計劃下，聘請外勞的僱主須確保全職本地僱員與輸入勞工人手比例不得低於2比1。（資料圖片／鄧倩瑩攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，由補充勞工優化計劃前年九月實行至上月，勞工處共拒絕29宗涉及未符合人手比例規定的輸入勞工申請。（資料圖片／黃寶瑩攝）

兩個月接31宗聘用外勞不合比例投訴

政府於2023年9月4日推出「補充勞工優化計劃」，容許「補充勞工計劃」下26個職位類別及非技術或低技術職位輸入外勞，而全職本地僱員與輸入勞工人手比例最少為2比1。

勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆立法會議員詢表示，新修訂計劃實施起至2025年6月，勞工處共拒絕29宗涉及未符合人手比例規定的輸入勞工申請。孫玉菡又指，優化計劃實施起至今年4月，勞工處沒有收到有關不符合人手比例規定的投訴，而今年5月至6月則收到31宗這類投訴。

孫玉菡指勞工處正調查，包括巡查輸入勞工的工作地點及查核有關的僱傭紀錄。如證實僱主違反規定，會施加行政制裁，拒絕處理僱主在隨後一年提交的其他申請。

他又提到，2023年、2024年及今年1至5月，勞工處的勞工督察分別到輸入勞工的工作地點及僱主在香港為輸入勞工提供的居所進行5,695 次、5,417次及2,873次巡查，保障輸入勞工的僱傭權益。