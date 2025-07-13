施政報告｜六成受訪家庭有人失業　社協籲收緊聘外勞勿「爭飯碗」

新一份施政報告九月發表，社區組織協會今天（13日）建議政府收緊外勞政策，不滿影響本地人就業，引述問卷調查顯示，近六成受訪家庭有人失業，七成人反映就業不足，只有兩成半賺錢養家的家庭成員有全職工作。協會建議失業率高的行業停止輸入外勞，有基層促請政府保障本地勞工權益，限制外勞勿「湧入嚟香港爭飯碗」。



除了關注就業情況，社協調查顯示李家超政府上任三年多，房屋和扶貧兩大範疇民生問題仍未解決，有近四成受訪者認為政府未能做到中央要求的「民有所呼，我有所應」，呼籲政府不應只說「做了什麼」，而是解民憂困時「做到什麼」。



7月13日，香港社區組織協會發表《基層市民對新一份施政報告的期望調查報告》，與基層會見傳媒。（馮藹怡攝）

六成受訪家庭有人失業 基層不滿外勞「爭飯碗」

社協上月7日至本月4日以網上問卷訪問347人，大部分為30至59歲人士，月入中位數約12,000元。過半受訪者正領取綜援或在職家庭津貼。有六成人反映家中有人失業，七成人表示就業不足；受訪基層家庭負責賺錢養家的家庭成員當中，僅兩成半有全職工作，逾半受訪者的家庭成員都面對失業、零散工、就業不足等問題。

調查顯示，最多受訪者的家庭成員從事地盤、三行和裝修，其次是飲食業。然而，政府容許建造業、運輸業、餐飲業輸入外勞後，部分由基層主導的工種，逐漸被外勞取代。建造業失業率最新升至6.3%，飲食業失業率升至5.7%。

曾任職廚房工及地盤工的潘先生直言輸入外勞衝擊下，「宜家直程冇得返」，憶起以前即使做兼職，都可以與僱主商量上班時間。另一名基層陳先生促請政府保障本地勞工利益，「冇咩人都可以湧入嚟香港（同我哋）爭飯碗」。

潘先生（右一）表示自己主要從事廚房或地盤工作，坦言輸入外勞衝擊下，「宜家直程冇得返」。（馮藹怡攝）

社協倡收緊聘外勞 增兒童托管服務釋放婦女勞動力

社協建議政府盡快收緊輸入外勞策略，更精準設定行業外勞上限。組織幹事王智源直言外勞只能短期解決人力不足問題，長遠應增加兒童托管服務，令家庭婦女可進入職場。

社區組織幹事王智源直言，外勞輸入只能短期解決人力不足問題。（馮藹怡攝）

五成受訪基層嘆子女學習開支大 倡津貼補習、興趣班

除了就業難，社協亦關注扶貧成效。協會提到有五成受訪基層家庭反映子女學習支出大，無力支付。家長鄭先生不滿財政預算案取消2,500元學生津貼，坦言從事零售業的他月薪只有約一萬元，學生津貼相當於兩成收入，以往用作子女補習。

有六成受訪者認為政府應增加綜援、在職家庭津貼及學生資助等現金津貼額。社協建議增加學生學習津貼或資助，涵蓋補習、興趣班等有關升學及學校的支出。同時，檢討綜援資助額水平，並引入綜援受助人就業儲蓄計劃，增強綜援戶的脫貧與防貧能力。

家長鄭生（左一），不滿取消2,500元學生津貼。（馮藹怡攝）

倡簡樸房以最低人均居住面積規管 促訂取締籠屋時間表

土地及房屋亦是基層關注的範疇，不少人仍居於劏房、籠屋。社協的調查顯示，有六成受訪者希望施政報告優先處理，期望政府更積極造地，每年至少興建35,000個公屋單位，確保輪候三年上樓。

目前政府立法規管劏房，訂立簡樸房制度，最低面積要求8平方米。社協建議引入最低人均居住面積的概念，並規定單位居住人數上限，保障基層住屋空間。同時，建議政府訂立取締不人道的床位或籠屋的時間表。

社協建議政府訂立取締不人道的床位或籠屋時間表。（馮藹怡攝）

四成受訪者不滿施政表現 社協：政府不應僅說「做了什麼」

現屆政府上任三年多，社協認為特首李家超過去展示務實施政及關注民生的取態，令基層有較高期望，惟近四成受訪者認為政府未能做到中央要求的「民有所呼，我有所應」，仍未解決民生挑戰。

施政報告訂立各項關鍵績效指標（KPI），社協認為部分項目重量而非重效益，舉例政府提出五年興建30,000個「簡約公屋」單位，除了建造數量，單位對解決住房或改善民生的實際影響更應關注，呼籲政府不應只說「做了什麼」，而是為市民解困時「做到什麼」。