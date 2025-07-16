香園圍口岸人流超出設計容量　鄧炳強：研究進一步增加「e-道」

蓮塘香園圍口岸日均人流遠超設計容量，到假日就出現「打蛇餅」的情況。選委界立法會議員林順潮今日（16日）提出質詢，促政府考慮推出長遠措施以疏導人流，包括在蓮塘香園圍口岸再加建自助出入境檢查系統「e-道」。保安局局長鄧炳強表示，入境處去年6月份在入境大堂增加「e-道」，由14條增加18條，傳統櫃枱亦由9個增加至12個，會研究進一步增加「e-道」及傳統櫃檯數目。



港區全國人大代表、選委界立法會議員林順潮。（潘耀昇攝）

議員促改善蓮塘香園圍口岸人流擁擠問題

林順潮就香港口岸安排提出多方面問題，包括促請政府考慮於大型演唱會舉行日子，延長羅湖口岸的通關時間至翌日凌晨2時，延長香園圍管制站及落馬洲支線管制站的通關時間，以及在蓮塘香園圍口岸再加建自助出入境檢查系統「e-道」。

陳月明（馮子健攝）

身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的選委界立法會議員陳月明亦指出，香園圍口岸經常出現「打蛇餅」問題，人流量遠超可承載的數量，促參考深圳灣試點安排，例如免出示證件通道等，望特區向中央爭取。

鄧炳強：延長口岸通關牽涉兩地，要謹慎考慮

就演唱會後延長口岸服務安排，鄧炳強指機構及部門會評估人手資源的部署，制定人流管制，口岸部門會就大型演唱會作出超前部署安排，例如入境處會加強服務、運輸署會提前與公共交通營運商作出協調。不過，他指出經皇崗口岸的旅客，通常在演唱會結束後45分鐘內抵達，大概1.5小時疏導完，情況運作有序，認為目前已配合到旅客需求，而延長通關牽涉兩地、要謹慎考慮，特區會密切留意旅客通關需求，適時與內地商討。

保安局局長鄧炳強。（直播截圖）

就延長鐵路口岸服務，鄧炳強指要視乎合理性，除夕一般有延長羅湖、深圳灣口岸服務，農曆新年都嘗試過延長服務，但使用人數不多。

至於蓮塘香園圍口岸，他表示「e-道」已經增加到18條通道，不久將來再增加櫃枱。