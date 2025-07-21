周一鳴稱警隊閉路電視破351案　明年再裝2000組　油尖無人機破4案

警務處處長周一鳴今日（21日）接受報章訪問指，警隊會加強推行「智慧警政」政策，截至上月底，警方透過「銳眼」閉路電視計劃，在多區偵破351宗案件，包括多宗盜竊、傷人及5宗謀殺案。



按照警隊計劃，今年會安裝2000組閉路電視，周一鳴指以每組約有2至3個鏡頭，即約有5000支鏡頭，部份可全方位360度錄影，而至明年，警隊會再安裝2000組閉路電視，周一鳴期望早日與各個政府部門及港鐵閉路電視系統連結，目標是26至27年，屆時覆蓋範圍將倍升。



警務處處長周一鳴今日（21日）接受報章訪問指，警隊會加強推行「智慧警政」政策。（資料圖片/警方提供）

偵破351案盜竊案最多 5宗涉兇殺案

周一鳴在《星島日報》訪問稱，警隊去年4月推出「銳眼」計劃，在全港罪案較高及人流較多的公眾地方安裝閉路電視，至今共偵破351宗罪案，當中以盜竊案最多，達157宗，其次是爆竊案，達37宗，兇殺案亦有5宗。

周一鳴指，與2023至2025年各季度平均值相比，安裝閉路電視後，部份街頭罪案包括車輛竊盜、扒竊、縱火、搶劫和傷人或嚴重襲擊減少4.2%至42.5%。

目標2026至2027年與各政府部門及港鐵閉路電視系統連結

按警隊計劃，今年會安裝2000組閉路電視，周一鳴指至明年，警隊會再安裝2000組閉路電視，周一鳴期望早日與各個政府部門及港鐵的閉路電視系統連結，目標是26至27年，屆時數字及覆蓋範圍將會倍升。

警務處處長周一鳴今日（21日）接受報章訪問指，警隊會加強推行「智慧警政」政策。（資料圖片/警方提供）。（資料圖片/香港警察facebook影片截圖）

周一鳴又指，警隊現時派出無人機，巡邏油尖旺區、新界北郊區及邊境地區等，成功偵破多宗運毒及盜竊案件，未來會進一步在更多地區，應用無人機巡邏，強調不是要取代警員親身巡邏的工作。當中，油尖警區上月推出無人機巡邏先導計劃，至今飛行31次。周一鳴指，至今已偵破4宗案件，共拘捕3名人士，其中1人牽涉兩宗打荷包案。