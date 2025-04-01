10億套丁案　兩被告被裁表證成立　辯方稱會就憲法作法律爭辯

「村屋大王」王光榮以及元朗鄉村代表兼區議員程振明涉串謀「套丁」，詐騙地政總署案今（1日）續審。暫委法官鍾明新裁定表證成立，王及程選擇不作供及不傳召辯方證人，辯方透露就憲法提出法律爭議，案件押後至4月17日再訊。



兩名被告：王光榮（72歲、榮佳建築有限公司負責人，事務律師）及程振明（65歲，元朗區區議員兼元朗水蕉新村原居民代表）。控罪指，王及程於2005年5月11日至2019年5月7日期間在香港串謀142名原居民，詐騙地政總署。

首被告王光榮，被裁定表證成立。(陳曉欣攝)

次被告程振明，亦被裁定表證成立。

辯方呈上多篇報道及信件

辯方呈上新一份控辯雙方承認事實，顯示多篇報道及信件被列為證物，包括時任鄉議局主席劉皇發在2006年至2009年寫給多名時任高官的信，包括前特首曾蔭權、前地政總署署長譚贛蘭和前廉政專員湯顯明；《信報財經月刊》在1977年刊登的文章「女皇御用大律師傑田士、女皇御用大律師烈顯倫、潘松輝大律師提供的意見」、南華早報及東方日報的文章。

辯方指林鄭曾承諾轉讓丁權不涉刑事

辯方早前盤問廉署調查人員時，指王受查時，曾提供林鄭月娥任2007年任發展局局長時，曾致函鄉議局並作出「承諾」，將丁屋申請人在法定聲明內，關於轉讓丁權的條文，改為在地契內註明，丁屋申請人違反條文轉讓丁權，並不涉及刑事，會採用民事違反契約方式處理；王指時任房屋局長孫明揚亦作出承諾。

廉署人員稱說法只是被告的個人表述，當局在法定聲明中移除相關條文，這與廉署檢控的基礎無關。

案件編號：DCCC 1043/2022