香港書展2025最後一日有書商求追數　深圳客六日也來了共買書百本

第35屆書展今日（22日）來到最後一日，書商續推優惠吸客，但早上人流不是十分多，進場不用排隊。有推着兩個行李箱的內地客表示，雖然家住深圳，但書展開幕6日也有到場，每日也會塞滿兩個行李箱回去。



7月22日的香港書展2025最後一日，早上人流不是十分多。(洪戩昊攝）

書商續推優惠吸客。(洪戩昊攝）

有書商指打風令生意額「少咗幾個percent」，不過昨日延長開放已有幫助，今日會繼續推優惠，力求「追數」。書商續推優惠吸客，「四折」、「$10一本」等優惠隨處可見。

周一延長開放有不少人流 書商盼追平去年生意額

聯合新零售（香港）有限公司總監劉美兒指，打風剛巧是人流高峰的星期日，所以令今年生意額比去年下跌數個百分點，但昨晚書展延長開放時間也有不少人流，希望今日表現好，可追平去年生意額。至於優惠方面，她表示中文書自昨日起已推出3本或以上75折的優惠，力求吸客。

7月22日的香港書展2025最後一日，「四折」、「$10一本」等優惠隨處可見。(洪戩昊攝）

7月22日的香港書展2025最後一日，「四折」、「$10一本」等優惠隨處可見。(洪戩昊攝）

萬里機構出版有限公司副總經理梁卓倫同樣指，昨日延長開放時間令上班族可在下班後到場，對生意有幫助。他指，去年短途旅行相關書籍是最暢銷的，今年最暢銷的卻是烹飪書，笑言「可能啲人北上消費玩到差唔多，留喺屋企煮下嘢食。」

劉小姐家住深圳，經「一簽多行」到港，更在書展開幕6日也有到場。（馬楚烽攝）

雖然今早客流未算十分多，但亦有人推行李箱到場「掃貨」。劉小姐家住深圳，經「一簽多行」到港，更是書展6日展期日日也到場，每日也會塞滿兩個行李箱回去，大概買了100本，主要是健康相關書籍。她稱讚香港交通方便，即使拿着兩個行李箱也不會感不便。

7月22日的香港書展2025最後一日，「四折」、「$10一本」等優惠隨處可見。(洪戩昊攝）

家長帶行李箱購未來一年使用補充練習給小朋友

港人吳小姐同樣帶了行李箱，打算買補充練習供小朋友未來一年使用，預算1,000元。她特地選擇在最後一日到場，主要是希望避免人潮，其次也希望可以遇上特價，但她卻覺得現場價錢沒有特別便宜。書展將在下午5時完結。