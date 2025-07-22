香港機場客運量上月升11.2%　日本地震傳言拖累　上月升幅遜5月

【日本地震／7月5日大地震／日本地震預言／日本旅遊／謠言終結日】機管局公布香港機場6月及本年上半年的統計數字。本年首六個月機場客運量為2,940萬人次，較去年同期上升16.5%，飛機起降量亦增加10.1%。不過，6月的客運量及飛機起降量上升幅度低於其他月份，僅分別升11.2%及5.6%。機管局解釋，6月份的客運主要由轉機或過境旅客量上升帶動，但日本旅遊需求下跌影響了月內的總客運量。



機管局公布，香港機場上月客運量為476萬人次，較去年同期升11.2%。（廖雁雄攝）

機管局指，6月機場客運量為476萬人次，飛機起降量為31,235架次，與去年同月相對較低的基數比較，分別上升11.2%及5.6%。當局解釋，該月的客運量主要由轉機或過境旅客量上升帶動，但日本旅遊需求下跌影響了月內的總客運量。

貨運量方面，上月較去年同月減少1.6%至40.9萬公噸。機管局解釋，6月份往來北美的貨運量減少，部分由歐洲及中東的貨運量增長抵銷。

今年上半年客運量比去年同期升16.5%

至於今年上半年，機場客運量為2,940萬人次，較去年同期上升16.5%，飛機起降量增加10.1%至19.2萬架次。全球貿易持續不穩，機場上半年的貨運量微升1.9%至240萬公噸。

過去12月計，機場客運量上升18.6%至5,720萬人次；飛機起降量升14.7%至38.9萬架次；而貨運量則增加6.3%至498萬公噸。

機管局：繼續密切留意經濟不明朗對航空業衝擊

展望未來，機管局指對客、貨運量前景保持審慎樂觀，並將繼續密切留意經濟不明朗對航空業的衝擊。