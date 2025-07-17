日本地震恐慌｜6月訪日港人按年大減33.4%　上半年總數全球獨跌

日本今年初以來爆出「南海海槽巨大地震」預警風波，盛傳7月5日發生，港人在5月及6月紛紛暫停往日本遊玩。政府觀光局周三（16日）公布今年6月遊日遊客數據，6月訪日港人人數按年大跌33.4%，由25萬跌至16.7萬，比率較5月時跌11%高出兩倍，相比其他三個錄得跌幅少於5%的地區，觀光局指是受到地震傳言影響。



今年上半年港人訪日總數1,271,100人次，比去年同期少0.4％或5,000人次，一枝獨「瘦」，成為全球獨跌的地區。同期內地人訪日人數增加50%、台灣、泰國及新加坡也增加10%至15%。



日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)

日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)

日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)

日本政府觀光局公布今年6月遊日旅客總共有3,377,800人次，按年增加7.6%，不過持續由由4月390萬人次高位回落兩個月。

全球有四個地方的6月訪日人數按年有下跌。當中，6月訪日港人按年急跌33.4%至166,800人次，是繼上月跌11.2％後，第二個月下跌。下跌第二多的地方是泰國，但跌幅只有4.6%；其後為澳洲 ,減少3.9%；菲律賓則減少2.8%。

觀光局分析香港爆跌原因時指，當中既是受學校假期影響，也有社交媒體等平台不斷傳播日本可能發生地震消息的因素，致使訪日港人人數低於去年同期。

日本政府觀光局（JNTO）7月16日公布的2025年6月訪日人數。（JNTO）

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觀光局指泰國遊客人數為是由於部分航線航班減少，以及部分赴日旅遊需求集中在5月連休假期因素；澳洲旅客人數減少，則因部分州分的學校假期今年7月才開始，與去年6月下旬開始，不同，以及航班減少等原因；菲律賓也是學校假期今年集中在4月中旬至6月中旬等因素影響，與去年為6月中旬至7月底不同。

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4月18日復活節長假首日，大批市民經機場出境。（黃浩謙攝)