腸病毒｜確診5歲女童情況嚴重 潛伏期曾與4人北上 一人現病徵
撰文：倪清江
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衞生署衞生防護中心今晚（22日)公布一宗兒童感染腸病毒嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的五歲女童，目前仍然留醫聯合醫院，臨床診斷為腦膜炎。
中心初步調查顯示，女童於潛伏期內曾與四名同行人士到內地，其中一人於上周五（18日）出現咳嗽和流鼻水，並已向私家醫生求醫，而其他同行者暫時沒有出現病徵。女童的家居接觸者暫時沒有出現病徵。
生防護中心公布，個案涉及一名過往健康良好的五歲女童，她於上周五( 18日)出現發燒、頭痛及嘔吐，翌日向私家醫生求醫。她於本周一（21日）被帶到基督教聯合醫院急症室求醫，獲安排留院接受治療，目前仍然留醫。
病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。
衞生防護中心初步調查顯示，病人於潛伏期內曾與四名同行人士到內地。其中一名同行人士於上周五出現咳嗽和流鼻水，並已向私家醫生求醫，而其他同行者暫時沒有出現病徵。她的家居接觸者暫時沒有出現病徵。中心正繼續調查個案。
中心表示，腸病毒感染是透過直接接觸病人的鼻或喉嚨分泌而傳播，感染腸病毒的兒童應留在家中，直至病癒才可回校上課，以免感染其他兒童。
市民亦應保持警覺和採取以下預防措施：
飯前、如廁後及處理嬰兒的尿片後，應徹底洗手；
咳嗽或打噴嚏時，應掩蓋鼻口；
保持室內空氣流通；及
玩具或用具如染有鼻或口腔分泌物，應徹底清洗乾淨。
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