諾如病毒、腸病毒「5病毒」酒精殺不死！輕忽或瀉到「懷疑人生」

在台灣腸病毒、諾如病毒疫情升溫，台灣疾病管制署統計，3月9日至3月15日單週腹瀉門急診就診達21萬1256人次，創近5年最高，98.7%為諾羅病毒。許多人自新冠肺炎疫情以來，已習慣隨身自備酒精消毒，台灣兒科醫生傑登提醒，有5種病毒不會被酒精殺死，勤洗手、養成良好衛生習慣，才是預防感染的不二法門。



傑登醫生在Facebook粉專「傑足先登 傑登醫生的貼文」發文透露，近日和太太逛街吃飯，點完餐後要對方先去洗手，結果太太一臉疲憊地說：「腳好酸喔...用你的酒精噴噴就好吧？」

他馬上覺得不妥，雖然自己出門都會帶着酒精，也確實能殺死很多細菌和病毒，但對於諾羅病毒、腺病毒，還有最常引起感冒的鼻病毒等都沒有用，若不慎得了諾如病毒，半夜又要衝廁所拉到懷疑人生，「酒精不是萬能，乖乖洗手才有效」。

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傑登醫生列出病原類型跟消毒方式，酒精乾洗手可殺死流感病毒、新冠病毒、呼吸道融合病毒RSV、麻疹病毒及水痘病毒，不過像是鼻病毒、嘴痛到吃不下的腸病毒、燒不停的腺病毒、拉不停的輪狀病毒和諾如病毒都無效，而且噴過量會使手部太過乾燥。至於次氯酸水、稀釋漂白水，可有效消滅病原體，只是刺激性高，適合環境消毒，不可用於手部。

他最後總結，環境消毒時請用稀釋漂白水或次氯酸水，想要清潔手部的話， 酒精只是輔助，用肥皂和流動水洗手才安全。

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