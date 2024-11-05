腸病毒｜男童喉嚨痛求醫　爸爸竟以「自私原因」要求醫生別看喉嚨

一名爸爸帶小學五年級的兒子就醫看診，卻要求醫生別看喉嚨、只要開藥就好，原因竟是怕小孩感染腸病毒無法參加考試，貼文一出讓其他家長直呼「好自私」。



一名爸爸帶小學五年級的兒子就醫看診，卻要求醫生別看喉嚨、只要開藥就好，原因竟是怕小孩感染腸病毒無法參加考試。（Canva）

台灣小兒科醫生王韋力在Facebook上分享，當時男童的父親表示孩子喉嚨很痛，要求醫生開個藥。而醫生照看診流程，請孩子張開嘴檢查喉嚨時，卻被孩子的父親喊停，「你可以不要看喉嚨嗎？直接開藥就好了。」

王韋力納悶充滿疑惑，從來沒聽過這樣要求。接着 ，孩子的父親竟開口說，「因為他這週要考試，我怕你等一下看完喉嚨，萬一是腸病毒，那他就不能考試了⋯。」王韋力無奈表示，該來的還是躲不掉，確認男童感染腸病毒。

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貼文一出，有許多家長在貼文下留言直呼：

．「這爸爸在想甚麼…你的孩子受苦就夠了，還要別人家的孩子一起受牽連，真是夠了。」

．「天啊，好嚴重看了都心疼，到底是孩子重要，還是考試重要！我不相信孩子這麼不舒服，是能多專心考試」

．「別人家的孩子死不完」

．「有夠自私的家長，就說這樣的想法，才會傳染個沒完沒了！都沒想過同學家有小小孩的話，被傳染有多心疼、父母照顧起來有多辛苦！孩子都不舒服，也不待在家休息，考試比健康重要嗎？！」



若家中嬰幼兒經醫生診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請家長及教托育人員多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

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