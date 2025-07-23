未雨綢繆應對惡劣天氣　確保公立醫院運作無礙

剛過去的周末，本港經歷颱風「韋帕」吹襲，颱風來勢洶洶，天文台一度懸掛「十號風球」，政府和各界早已做好準備，未見造成太大混亂和災害。近年世界各地極端天氣事件愈見頻繁，狂風暴雨可以來得既急且猛，一般市民也要做好防備。公立醫院需要全天候二十四小時運作，更加不容有失。醫院管理局已制訂一套全面應對機制，早在雨季來臨前加緊各方準備工作，減低惡劣天氣對醫療服務及醫院運作的影響，以及確保病人和員工安全。



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



醫管局已為應對惡劣天氣做好準備，各公立醫院在雨季來臨前已加強檢查水浸黑點，亦已加緊清理排水渠，以防渠道淤塞。

醫管局轄下有43間公立醫院，管理超過300幢建築物，當中不少都要無間斷運作。惡劣天氣造成的塌物、水浸、設備損壞或通訊系統故障等，皆有機會影響醫管局服務。醫管局循事前預備、及時預警、緊急應變及迅速復原四大方向應對惡劣天氣，在雨季風季來臨前，醫管局均會定期在總辦事處、聯網及醫院層面進行相應演習，模擬極端天氣對醫院服務及設施造成不同程度的阻礙，以確保不同崗位的人員均可熟習於各個範疇應對惡劣天氣的應變措施。

未雨綢繆是確保安全的不二法門。各聯網及醫院在雨季來臨前，除了恆常檢查外，也會加強巡視水浸及漏水黑點，包括斜坡、天台及曾發生水浸的地方，並會在高風險地方加裝水浸感應警報器。醫院同事亦會加強檢查院內排水系統、清理渠道，有需要亦會填補外牆及漏水黑點的防水物料。一旦天文台發出天氣預警，醫院會在部分高風險地方設置沙包、擋水板及排水泵等，以防雨水倒灌。

本港踏入雨季及颱風季節，公立醫院已採取一系列準備應對惡劣天氣措施，包括及早清理渠道，確保排水系統暢通。

颱風破壞力驚人，防風措施亦同樣重要。近年不少公立醫院正進行擴建或重建工程，醫管局會要求承建商在風季前加緊巡查地盤，採取必要安全措施，包括由專業人士仔細檢查及評估外牆棚架、吊船、天秤等，並適當加固，移除易被強風吹倒的物件及裝置等。各醫院會安排合資格樹藝師評估院內樹木安全，加緊清理斷枝及修剪樹木，有需要時會圍封有塌樹風險的位置。

一旦預期即將出現惡劣天氣，各醫院會採取相應防風防水措施，包括於高危位置架設擋水板等。

為確保公立醫院在惡劣天氣下如常運作，妥善照顧病人及應付可能出現的突發事故，醫管局會預早調配人手，確保預留足夠醫護人手及支援人員，亦會安排合適地方供員工留宿，以及接駁巴士接載員工上下班。一旦預期即將出現惡劣天氣，各醫院會預早儲備所需的醫療物資、醫療氣體、被服和食物等。醫院同事會預先檢查醫院電力及通訊系統，亦會預備緊急發電機和後備通訊工具等，即使電力不穩或網絡故障也不至影響醫院運作。

醫管局總辦事處重大事故控制中心亦會實時監察全港公立醫院在惡劣天氣下的運作情況，協調各聯網的溝通，讓整個醫管局在惡劣天氣期間保持靈活性和機動性，確保醫療服務不受影響。

為確保公立醫院於惡劣天氣下保持正常運作，醫管局會確保各醫院有充足的物資儲備，包括醫療物資、食物及被服等。

公立醫院的緊急服務如急症室、手術室等在惡劣天氣期間會維持運作，但部分服務例如門診服務等或會暫停，因此醫管局亦須及時清晰地通知公眾最新服務安排，亦要確保天氣穩定後，各項服務可有序順暢地恢復。醫院同事也會在安全情況下巡視不同區域，評估損毀情況及作出報告，繼而安排修復工作、清理塌物及處理積水等。

所謂「天有不測之風雲」，醫管局總辦事處、各聯網及醫院會時刻做好應對極端天氣的準備，亦會與不同政府部門和地區人士保持密切溝通和合作，共同保護市民安全。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

