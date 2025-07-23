政府逾4.3萬外判非技術勞工　「承諾時薪」中位數55元

財經事務及庫務局局長許正宇今日（23日）在立法會回應質詢時指，現時四個主要部門經招標批出的服務合約共涉及4,3000多名外判非技術員工，當中有九成的「承諾時薪」較法定最低工資水平高出至少10%，餘下的一成則高於最低工資水平平均約7%。



有議員擔心本地工友就業問題，勞福局表示，如果公司要裁員，將優先裁減外勞而非本地勞工。另有議員擔心物業管理業界可能面臨嚴重的人力供應不足問題。



財經事務及庫務局局長許正宇今日（23日）在立法會回應質詢時指，現時服務合約承辦商對相關員工的「承諾時薪」中位數約為55元，較最低工資高約三成。（資料圖片/張浩維攝）

招標批出逾4.3萬外判非技術員工 「承諾時薪」中位數約為55元

建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓提出口頭質詢，要求政府交代在政府服務合約下受僱的非技術員工薪酬待遇、會否考慮改變支薪安排以免承辦商為政策風險「包底」，以及會否考慮放寬政府外判合約不得聘用外勞的限制。

立法會議員謝偉銓提出口頭質詢，要求政府交代在政府服務合約下受僱的非技術員工薪酬待遇、會否考慮改變支薪安排以免承辦商為政策風險「包底」，以及會否考慮放寬政府外判合約不得聘用外勞的限制。（立法會直播）

許正宇：九成「承諾時薪」較法定最低工資水平高出至少10%

許正宇回應指，現時四個主要部門經招標批出的服務合約共涉及4,3000多名外判非技術員工，當中有九成的「承諾時薪」較法定最低工資水平高出至少10%，餘下的一成則高於最低工資水平平均約7%。他又指，現時服務合約承辦商對相關員工的「承諾時薪」中位數約為55元，較最低工資高約三成，而由於「承諾時薪」是承辦商於投標時承諾支付的時薪下限，員工的實際時薪可能會高於此數。

政府決定在下年5月1日實施最低工資「一年一檢」機制，謝偉銓擔心政府服務承辦商或會因工資在合約期內多次上調而出席虧蝕。許正宇回應，新機制下的調整會較以往頻繁，但新機制採用「方程式」調整且調整基礎公開及客觀，企業可以及早作出規劃，從而在投標時對「承諾時薪」的估算更有把握。

許正宇回應指，新機製下的調整會較以往頻繁，但新機製採用「方程式」調整且調整基礎公開及客觀，企業可以及早作出規劃，從而在投標時對「承諾時薪」的估算更有把握。（立法會直播）

保安及清潔員輸入7000勞工 何啟明：要裁員先裁外勞

至於外勞問題，許正宇表示，勞工處自2023年9月起推行「補充勞工優化計劃」，容許26個職位類別及非技術或低技術職位可輸入勞工，截至今年六6底，在「優化計劃」下申請輸入清潔員和保安員的人數共約2.3萬人，獲批輸入人數共約7000人，佔政府統計處發布的「物業管理、保安及清潔服務」行業人數少於百分之四。

民建聯議員陳恒鑌反映近年社區不少工友失業，與政府統計數字有落差，質疑政府是否有抽樣去調查公司是否真的缺人手才請外勞，以免外勞搶去本地勞工的工作。

勞福局副局長何啟明回應指，公司在申請「補充勞工優化計劃」時，僱主必須就每宗申請的空缺進行四星期本地招聘，確保在招聘外勞之前，充分利用本地人力資源。他又說，如果公司在調整業務時需要裁員，將優先裁減外勞而非本地勞工；如果公司先裁本地勞工，他呼籲工友可以向局方實名舉報。

何啟明指，如果公司在調整業務時需要裁員，將優先裁減外勞而非本地勞工；如果公司先裁本地勞工，他呼籲工友可以向局方實名舉報。（立法會直播）

物業管理業需求殷切 廖長江：面臨近4萬人力短缺

商界（第二）議員廖長江表示，社會對於物業管理業需求殷切，每棟大廈及建築的落成都會產生新的服務需求，未來不會有放緩空間。他指，有業界估算物業管理業將面臨近4萬人的人力短缺，詢問政府是否會制定長期計劃以應對需求和人力供應問題。

何啟明認同非技術員工面臨人手短缺的挑戰，而預計到2028年，整體將缺失18萬勞動力。他指出，政府已推出多項措施，包括本地員工培訓；如果培訓後仍然人手不足，將考慮引入不同工種的外勞，以滿足本地市場的需求。